Маккаби Тель-Авив победил Зарю в Лиге конференций

У субботу, 25 ноября, состоялась перенесенная игра третьего тура Лиги конференций между израильским «Маккаби Тель-Авив» и украинской «Зарей» (3:2).

Луганский клуб пропустила три гола, после чего в конце матча отыграла два мяча (2:3).

После этого поражения у украинского клуба есть лишь небольшие теоретические шансы на выход в евровесну.

Маккаби Тель-Авив – Заря Луганск – 3:2

Гол: Эран Захави, 45+2, Дор Перец, 47, 60 – Эдуардо Герреро, 71, Игорь Горбач, 88