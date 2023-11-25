Тренер Дженоа хочет видеть больше решимости от Малиновского

Наставник «Дженоа» Альберто Джилардино перед матчем 13-го тура Серии А против «Фрозиноне» заявил, что команда ждет от украинского полузащитника Руслана Малиновского большее решительности.

«Это мои требования. Он должен себя показывать на определенных участках поля, особенно в атаке. Нам нужно его качество и его мощный удар. Мы рассчитываем на Малиновского», – сказал Джилардино.

Напомним, Руслан Малиновский сыграл 10 матчей в Серии А в этом сезоне и отдал одну результативную передачу.