Обошел Венгера: Тренер Зинченко установил уникальный рекорд в Арсенале

25 ноября в поединке 13-го тура АПЛ «Арсенал» с минимальным счетом 1:0 победил «Брентфорд», что позволило клубу возглавить турнирную таблицу чемпионата.

Для главного тренера «канониров» Микеля Артеты эта игра стала 200-й у руля «Арсенала», а победа – 116-й, что является новым клубным рекордом.

При легендарном тренере Арсене Венгере «Арсенал» в его первых 200 матчах победил 111 раз – это второй показатель в истории лондонского клуба.

Третьим по этому показателю идет шотландский тренер Джордж Грэм – 106 побед.