В 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» минимально переиграл «Антверпен» из Бельгии. Счет в матче – 1:0Единственный гол в игре забил Матвиенко.После финального свистка команды устроили потасовку, и игрок бельгийского клуба Муя получил вторую желтую карточку, после чего – красную. «Шахтер» – «Антверпен» – 1:0Гол: Матвиенко (12).«Шахтер»: Ризнык, Гочолеишвили, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Степаненко, Крыськив (Келси, 89), Судаков, Зубков, Невертон (Бондаренко, 70), Сикан (Ракицкий, 90+6).«Антверпен»: Бюте, Вейндал, Алдервейрелд, Кулибали, Батай, Юсуф (Иленихена, 73), Вермерен, Муя, Керк (Эджуке, 46), Баликвиша, Янссен.Предупреждения: Гочолеишвили (83), Ризнык (90+7) — Кулибали (30), Керк (45+1), Муя (90+4).Удаление: Муя (90+7, второе предупреждение).