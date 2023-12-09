Английский гранд претендует на Судакова

«Манчестер Юнайтед» изучает кандидатуры полузащитника донецкого «Шахтера» Георгия Судакова в качестве усиления состава команды в следующем году, сообщает Manchester United Muppetiers.

Украинский футболист поразил скаутов «Красных дьяволов» своими выступлениями в Лиге чемпионов.

Ранее на Судакова претендовал итальянский «Ювентус».

Напомним, в этом сезоне 21-летний футболист провел 16 матчей за донецкий клуб, в которых отличился тремя забитыми мячами и 1 голевой передачей.