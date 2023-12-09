Борнмут с Забарным уничтожил МЮ

9 декабря состоялся матч 16-го тура АПЛ между «Борнмут» приехал в гости к «Манчестер Юнайтед», который еще завершился со счетом 0:3 пользу «Вишень». Голами за «Борнмут» отметились Доминик Соланке (5), Филип Биллинг (68) и Маркос Сенеси (73)

Украинский защитник гостей Илья Забарный отыграл весь поединок, его команда не пропустила второй раз подряд.

Статистический портал SofaScore оценил действия игрока в 7.4. Это средний балл среди игроков «Борнмута».

Забарный сделал 1 перехват, 1 отбор, 5 выносов, трижды заблокировал удары соперника, 7 раз потерял мяч, успешные дуэли в воздухе – 2/7, точность передач – 77% (27/35).