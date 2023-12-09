Лунин планирует уйти из Реала зимой: все варианты украинца

Украинский страж ворот мадридского «Реала» Андрей Лунин хотел бы уйти из команды во время зимнего трансферного окна.

По информации E-Notícies, 24-летний футболист устал и сыт по горло тем, что происходит в мадридском клубе на вратарской позиции. На данный момент у игрока уже есть несколько серьезных предложений.

Сейчас главным вариантом является «Вильярреал». Также украинца хотят подписать «Бетис» и «Севилья».

Еще не игрока претендуют шотландский «Селтик» и турецкий «Галатасарай», но эти команды хотят его заполучить в качестве свободного агента.