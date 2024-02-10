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Футбол

АПЛ грозит новая судебная тяжба из-за изменений правил

Горожане угрожают судом из-за правил

Getty Images / Global Images Ukraine

    • "Манчестер Сити" пригрозил обратиться в арбитраж по поводу предложений Английской премьер-лиги по реформированию правил с заинтересованными сторонами, сообщает Sky News.

    По информации издания, 20 клубов высшего английского дивизиона, в том числе "Арсенал", "Брентфорд", "Челси" и "Манчестер Юнайтед", были доложены в четверг о том, что один из клубов АПЛ проинформировал, что может обратиться к арбитражу, чтобы предотвратить принятие изменений. Дело в правилах, об соглашений между заинтересованными сторонами. Новые правила не позволят клубам заключать коммерческие соглашения по завышенным ценам с целью обеспечения затрат еще больших сумм на игроков. Отмечается, "Манчестер Сити" сообщили АПЛ, что подобные изменения в правилах были незаконными с точки зрения английского законодательства о конкуренции.

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    Напомним, "Манчестер Сити", принадлежащий инвесторам с Абу-Даби, ранее выражал свое несогласие с ужесточением правил.

    www.ua-football.com

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