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Футбол

Моуриньо начал учить немецкий язык для работы в Баварии — источник

Португалец не намерен останавливаться

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • Бывший главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо начал изучать немецкий язык, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.

    По данным источника, португальский специалист уже ранее "заигрывал" с возможностью возглавить "Баварию", а сейчас намерен добавить к коллекции национальных трофеев европейских стран (Португалии, Англии, Италии и Испании) ещё и немецкий титул.

    Моуриньо остался без работы после увольнения из итальянской "Ромы" в январе этого года.

    Контракт Томаса Тухеля с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2025-го.

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