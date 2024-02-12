Футбол
Моуриньо начал учить немецкий язык для работы в Баварии — источник
Португалец не намерен останавливаться
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо начал изучать немецкий язык, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.
По данным источника, португальский специалист уже ранее "заигрывал" с возможностью возглавить "Баварию", а сейчас намерен добавить к коллекции национальных трофеев европейских стран (Португалии, Англии, Италии и Испании) ещё и немецкий титул.
Моуриньо остался без работы после увольнения из итальянской "Ромы" в январе этого года.
Контракт Томаса Тухеля с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2025-го.