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Реал рискует потерять Мбаппе: окружение игрока не удовлетворено условиями контракта

Будущее форварда пока неизвестно

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • Контракт форварда Килиана Мбаппе с "ПСЖ" истекает в конце сезона, а это означает, что игрок может присоединиться к любому клубу, если не продлит соглашение со своим.

    Ранее СМИ сообщали, что 25-летний игрок близок к переходу в мадридский "Реал" в конце этого сезона. Но пока что это решение отложено, поскольку близкие люди из окружения Мбаппе не удовлетворены некоторыми условиями контракта с испанским клубом.

    "Реал" пока не готов платить Килиану столько, сколько он зарабатывает в "ПСЖ", а это около 72 миллионов евро в год.

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