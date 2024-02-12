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Футбол

Защитник Челси Бадьяшиль выбыл до конца февраля из-за травмы

Очередная травма француза

l’equipe

    • Защитник "Челси" Бенуа Бадьяшиль получил травму паха в матче 1/16 финала Кубка Англии против "Астон Виллы" (3:1).

    Как сообщает Evening Standard, француз был исключен из заявки команды на игру против "Кристал Пэлас". Кроме того, он также должен пропустить финал Кубка Лиги против "Ливерпуля", который состоится 25 февраля.

    Таким образом, Бадьяшиль заменит в лазарете 20-летнего центрбека "пенсионеров" Леви Колвилла, полностью восстановившегося после травмы.

    Поединок "Челси" против "Кристал Пэлас" в рамках 24-го тура английской Премьер-Лиги состоится сегодня, 12 февраля, в 21:00 по Киеву.

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