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Аллегри — о 0:1: У Удинезе был лишь один удар в створ, Юве в первом тайме не реализовал 3-4 момента

Тренер оценил поражение от Удинезе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • Массимилиано Аллегри оценил поражение от "Удинезе" (0:1) в Серии А.

    "У нас сложный период — мы взяли лишь одно очко в трех матчах. При этом у нас важная цель — выйти в Лигу чемпионов, поэтому мы должны вернуться на победный путь.

    Последние 15 дней были непростыми. Две недели назад пришлось играть вдесятером против "Эмполи" (1:1). Сегодня у "Удинезе" был лишь один удар в створ ворот, тогда как мы в первом тайме не реализовали три-четыре момента.

    Нельзя недооценивать то, что мы сделали. Ребята проделали колоссальную работу — именно благодаря этому мы растем и должны продолжать работать.

    Думаю, мы хорошо провели первый тайм с точки зрения техники, но когда есть момент, нужно забивать. Мы пропустили со стандарта — в штрафной не хватало игроков.

    Сказалась ли усталость? В концовке не хватало движения, мы злоупотребляли кроссами и плохо использовали левый фланг. Жаль, что домашняя беспроигрышная серия прервалась", — сказал главный тренер "Ювентуса".

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