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РБ Лейпциг — Реал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Будет ли бой в Германии?

Фото: РБ Лейпциг

    • Лига Чемпионов возвращается! В 1/8 финала встретятся "РБ Лейпциг" и "Реал". В Германии, на "Ред Булл Арене", состоится первый матч.

    Немцы сейчас занимают 5-е место в Бундеслиге, а "Реал", после разгрома "Жироны", уселся на первую строчку Ла Лиги. Конечно, фаворит очевиден. Но "красные быки" могут дать бой, воспользовавшись отсутствием у соперников Куртуа, Милитао, Алабы, Рюдигера и Беллингема.

    Игра начнется в 22:00, во вторник, 13-го февраля. Видеотрансляция матча будет доступна канале Мегого Футбол 1.

    Трансляция матча

    РБ Лейпциг - Реал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

    РБ Лейпциг - Реал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

    РБ Лейпциг - Реал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

    В эфире

    РБ Лейпциг - Реал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

    Трансляція матчу РБ Лейпциг — Реал Смотреть трансляцию

    Кроме этого, вы можете следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.

    www.ua-football.com

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