Следить

Футбол

«Рейнджерс» победили «Калгари», Шестеркин впервые в сезоне отыграл на ноль

Игорь Шестеркин. Фото USA Today Sports

«Рейнджерс» дома обыграли «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0.

У хозяев забросили Уилл Куилль и Джимми Веси.

Российский вратарь Игорь Шестеркин отразил все 30 бросков и впервые в сезоне-2023/24 отыграл на ноль.

«Рейнджерс» поднялись на второе место в таблице Восточной конференции НХЛ с 71 очком в 53 матчах. «Калгари» идет десятым на «Западе» с 55 очками в 53 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Калгари» — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Куилль — 9 (Какко, Бродзински), 32:31 — 1:0. Веси — 12 (п.в.), 59:41 — 2:0.

Вратари: Шестеркин — Маркстрем (58:25 — 59:41).

Штраф: 10 — 12.

Броски: 31 (11+10+10) — 30 (6+13+11).

13 февраля. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.

Источник

Категории
Комментарии

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Футбол

Шахтер – Марсель: анонс и прогноз матча раунда плей-офф Лиги Европы

Автоспорт

14:00 МСК: Презентация Ferrari SF-24

Футбол

«Рейнджерс» победили «Калгари», Шестеркин впервые в сезоне отыграл на ноль

Бокс

Катмен Усика поделился реакцией на рассечение у Фьюри

Футбол

Победа Динамо на сборах, комментаторы для УПЛ ТВ, Мудрик на скамейке Челси. Главные новости за 11 февраля

Теннис

Доха. Марта Костюк против Анастасии Павлюченковой во втором круге: превью матча

Футбол

Шахтер – Марсель: букмекеры назвали фаворита матча Лиги Европы

Автоспорт

Йос Ферстаппен занял второе место в ралли во Франции

Бокс

ФОТО. Бывший боксер Узелков попал в больницу

Футбол

РБ Лейпциг — Реал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Бокс

Экс-чемпион мира – о травме Фьюри: «Синяк примерно недельной давности»

Баскетбол

БИПА сенсационно вырвала победу над Черкасскими Мавпами в Суперлиге FAVBET

Бокс

Теофимо ЛОПЕС: «Знаю, что нужно для победы, Я умру на ринге, если придется»

Баскетбол

На Матчі зірок у Індіанаполісі ми побачимо відразу декілька дизайнів паркетів. Розповідаємо, як це стало можливим

Бокс

Промоутер: «Бой Беринчик – Наваррете состоится»

Футбол

Лион минимально переиграл Лилль: результаты 1/8 Кубка Франции

Теннис

Кордова. Мунар победил первого сеяного, Этчеверри в двух сетах выиграл свой стартовый матч

Футбол

Определились все участники 1/8 финала Кубка Англии

Бокс

Усик заработает за бой с Фьюри больше, чем Кличко за поединок с Поветкиным

Футбол

Энцо Фернандес предлагает себя Барселоне

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Футбол