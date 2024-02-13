Футбол
«Рейнджерс» победили «Калгари», Шестеркин впервые в сезоне отыграл на ноль
Игорь Шестеркин. Фото USA Today Sports
«Рейнджерс» дома обыграли «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0.
У хозяев забросили Уилл Куилль и Джимми Веси.
Российский вратарь Игорь Шестеркин отразил все 30 бросков и впервые в сезоне-2023/24 отыграл на ноль.
«Рейнджерс» поднялись на второе место в таблице Восточной конференции НХЛ с 71 очком в 53 матчах. «Калгари» идет десятым на «Западе» с 55 очками в 53 играх.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Калгари» — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Голы: Куилль — 9 (Какко, Бродзински), 32:31 — 1:0. Веси — 12 (п.в.), 59:41 — 2:0.
Вратари: Шестеркин — Маркстрем (58:25 — 59:41).
Штраф: 10 — 12.
Броски: 31 (11+10+10) — 30 (6+13+11).
13 февраля. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.