Следить

Футбол

Шахтер – Марсель: анонс и прогноз матча раунда плей-офф Лиги Европы

 Лига Европы УЕФА-2023/24, плей-офф Стыковой раунд, первый матч 15 Февраля, 2024 год. 19:45

Шахтер Донецк (Украина) — Олимпик Марсель (Франция)

Шахтер - Марсель: анонс и прогноз матча раунда плей-офф Лиги Европы

Шахтер - Марсель: анонс и прогноз матча плей-офф Лиги Европы

Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия) Главный арбитр —  Трансляция -MEGOGO

Донецкий Шахтер и марсельский Олимпик встретятся в раунде плей-офф (1/16 финала) Лиги Европы.

Первый матч будет номинально домашним для украинского клуба и состоится в четверг, 15 февраля . Начало – в 19:45 по киевскому времени.

Шахтер

Чемпион Украины «вылетел» в ЛЕ из Лиги чемпионов, заняв на групповом этапе главного еврокубка третье место в квартете с Барселоной, Порту и Антверпеном. Этот матч станет для Шахтера первым официальным в 2024 году, поскольку Украинская Премьер-лига возобновится после паузы только 23 февраля.

На зимнем собрании подопечные Марино Пушича провели 8 матчей (3 победы, 3 ничьих и 2 поражения). Во время трансферного окна «горняки» успели совершить два ценных приобретения: ряды клуба пополнили бразильские полузащитники Кевин и Марлон Гомес (оба — за 12 млн евро). Также важно, что дончане смогли удержать Георгия Судакова, к которому, по сообщениям СМИ, существует предметный со стороны европейских топ-клубов.

  • Шахтер назвал заявку на Лигу Европы

    • В четверг Шахтеру не смогут помочь нападающий Лассина Траоре, до сих пор не восстановившийся от тяжелой травмы, полученной еще в августе, центральный защитник Дмитрий Чигринский и как раз-таки травмированный звездный новичок Гомес, находясь в олимпийской сборной Бразилии.

    Марсель

    Французский клуб начинал свою еврокубковую кампанию в квалификации Лиги чемпионов, однако в 3-м раунде уступил Панатинаикосу. На групповом этапе Лиги Европы занял 2-е место в квартете с Брайтоном, Аяксом и АЭКом.

    Провансальцы, в отличие от своего ближайшего соперника, всю зиму активно играют официальные матчи, но не очень удачно. Последнюю победу подопечные Дженнаро Гаттузо одержали еще более месяца назад в Кубке Франции над скромным Тьонвиллем, а в чемпионате отстают от еврокубковой зоны уже на 5 очков. Однако, несмотря на столь неутешительные результаты, руководство Олимпика все еще доверяет итальянскому тренеру и не планирует расставаться с ним в ближайшее время.

    В пятничном поединке Лиги 1 Марсель не смог переиграть аутсайдера Мец.

  • Бондарь: У Шахтера есть очень большие шансы пройти как можно дальше в Лиге Европы

    • В матче против Шахтера за французский клуб не сыграют травмированные полузащитники Бильаль Надир и Валентен Ронжье, а также нападающий Педро Руис. Кроме того, под вопросом участие в игре основного центрального защитника Шанселя Мбемба, который лишь в субботу матчем за третье место завершил свое выступление на Кубке африканских наций в составе сборной ДР Конго.

    История встреч

    Оба матча между этими командами выиграл Шахтер (2:0, 2:1).

    Прямой язык

    Марино Пушич(главный тренер Шахтера): появится ближе к матчу…

    Дженнаро Гаттузо (главный тренер Марселя): появится ближе к матчу…

    Ориентировочные составы

    Шахтер: Резник, Конопля , Бондарь, Матвиенко, Азаров, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Зубков, Кевин, Сикан.

    Марсель:&лbsp; Луис Энрике.

    Цифры и факты

  • Шахтер единственный раз пересекался с Марселем в сезоне-2008/09, в четвертьфинале аналогичного турнира, тогда еще называвшегося Кубком УЕФА
  • Позже в полуфинале Шахтер прошел киевское Динамо, а в финальной игре одолел немецкий Вердер в овертайме. этапа, но трофей (кубок), который вручают победителю соревнований остался тот же
  • В прошлом сезоне Шахтер тоже играл в пиковом раунде ЛЕ против французского клуба — в серии пенальти удалось пройти Ренн
  • В 19 матчах против французских команд Шахтер одержал 9 побед, 5 поединков завершил вничью и 5 проиграл (разница мячей — 26:21)
  • Марсель из 6 матчей против украинских клубов выиграл лишь один — в 1/16 финала КУЕФА -2003/04 одолели Днепр со счетом 1:0
  • Марсель — единственный французский клуб, выигрывавший Кубок Европейских чемпионов (сезон-1992/93)

    • Прогноз букмекеров

  • Победа Шахтера — 3,30
  • Ничья — 3,55
  • Победа Марселя — 2,26

    • Прогноз Чемпиона

    Ничья — 1:1.

    champion.com.ua

    Категории
    Комментарии

    Разное

    Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

    Футбол

    Шахтер – Марсель: анонс и прогноз матча раунда плей-офф Лиги Европы

    Автоспорт

    14:00 МСК: Презентация Ferrari SF-24

    Футбол

    «Рейнджерс» победили «Калгари», Шестеркин впервые в сезоне отыграл на ноль

    Бокс

    Катмен Усика поделился реакцией на рассечение у Фьюри

    Футбол

    Победа Динамо на сборах, комментаторы для УПЛ ТВ, Мудрик на скамейке Челси. Главные новости за 11 февраля

    Теннис

    Доха. Марта Костюк против Анастасии Павлюченковой во втором круге: превью матча

    Футбол

    Шахтер – Марсель: букмекеры назвали фаворита матча Лиги Европы

    Автоспорт

    Йос Ферстаппен занял второе место в ралли во Франции

    Бокс

    ФОТО. Бывший боксер Узелков попал в больницу

    Футбол

    РБ Лейпциг — Реал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

    Разное

    Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

    Бокс

    Экс-чемпион мира – о травме Фьюри: «Синяк примерно недельной давности»

    Баскетбол

    БИПА сенсационно вырвала победу над Черкасскими Мавпами в Суперлиге FAVBET

    Бокс

    Теофимо ЛОПЕС: «Знаю, что нужно для победы, Я умру на ринге, если придется»

    Баскетбол

    На Матчі зірок у Індіанаполісі ми побачимо відразу декілька дизайнів паркетів. Розповідаємо, як це стало можливим

    Бокс

    Промоутер: «Бой Беринчик – Наваррете состоится»

    Футбол

    Лион минимально переиграл Лилль: результаты 1/8 Кубка Франции

    Теннис

    Кордова. Мунар победил первого сеяного, Этчеверри в двух сетах выиграл свой стартовый матч

    Футбол

    Определились все участники 1/8 финала Кубка Англии

    Бокс

    Усик заработает за бой с Фьюри больше, чем Кличко за поединок с Поветкиным

    Футбол

    Энцо Фернандес предлагает себя Барселоне

    aquapolis

    Мы в Facebook

    Euro.com.ua

    Больше в Футбол