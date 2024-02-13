Футбол
Шахтер – Марсель: анонс и прогноз матча раунда плей-офф Лиги Европы
Лига Европы УЕФА-2023/24, плей-офф Стыковой раунд, первый матч 15 Февраля, 2024 год. 19:45
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Шахтер Донецк (Украина) — Олимпик Марсель (Франция)
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Донецкий Шахтер и марсельский Олимпик встретятся в раунде плей-офф (1/16 финала) Лиги Европы.
Первый матч будет номинально домашним для украинского клуба и состоится в четверг, 15 февраля . Начало – в 19:45 по киевскому времени.
Шахтер
Чемпион Украины «вылетел» в ЛЕ из Лиги чемпионов, заняв на групповом этапе главного еврокубка третье место в квартете с Барселоной, Порту и Антверпеном. Этот матч станет для Шахтера первым официальным в 2024 году, поскольку Украинская Премьер-лига возобновится после паузы только 23 февраля.
На зимнем собрании подопечные Марино Пушича провели 8 матчей (3 победы, 3 ничьих и 2 поражения). Во время трансферного окна «горняки» успели совершить два ценных приобретения: ряды клуба пополнили бразильские полузащитники Кевин и Марлон Гомес (оба — за 12 млн евро). Также важно, что дончане смогли удержать Георгия Судакова, к которому, по сообщениям СМИ, существует предметный со стороны европейских топ-клубов.
В четверг Шахтеру не смогут помочь нападающий Лассина Траоре, до сих пор не восстановившийся от тяжелой травмы, полученной еще в августе, центральный защитник Дмитрий Чигринский и как раз-таки травмированный звездный новичок Гомес, находясь в олимпийской сборной Бразилии.
Марсель
Французский клуб начинал свою еврокубковую кампанию в квалификации Лиги чемпионов, однако в 3-м раунде уступил Панатинаикосу. На групповом этапе Лиги Европы занял 2-е место в квартете с Брайтоном, Аяксом и АЭКом.
Провансальцы, в отличие от своего ближайшего соперника, всю зиму активно играют официальные матчи, но не очень удачно. Последнюю победу подопечные Дженнаро Гаттузо одержали еще более месяца назад в Кубке Франции над скромным Тьонвиллем, а в чемпионате отстают от еврокубковой зоны уже на 5 очков. Однако, несмотря на столь неутешительные результаты, руководство Олимпика все еще доверяет итальянскому тренеру и не планирует расставаться с ним в ближайшее время.
В пятничном поединке Лиги 1 Марсель не смог переиграть аутсайдера Мец.
В матче против Шахтера за французский клуб не сыграют травмированные полузащитники Бильаль Надир и Валентен Ронжье, а также нападающий Педро Руис. Кроме того, под вопросом участие в игре основного центрального защитника Шанселя Мбемба, который лишь в субботу матчем за третье место завершил свое выступление на Кубке африканских наций в составе сборной ДР Конго.
История встреч
Оба матча между этими командами выиграл Шахтер (2:0, 2:1).
Прямой язык
Марино Пушич(главный тренер Шахтера): появится ближе к матчу…
Дженнаро Гаттузо (главный тренер Марселя): появится ближе к матчу…
Ориентировочные составы
Шахтер: Резник, Конопля , Бондарь, Матвиенко, Азаров, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Зубков, Кевин, Сикан.
Марсель:&лbsp; Луис Энрике.
Цифры и факты
Прогноз букмекеров
Прогноз Чемпиона
Ничья — 1:1.