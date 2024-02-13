Шахтер – Марсель: букмекеры назвали фаворита матча Лиги Европы

Небольшое преимущество отдают французам

Марсельский Олимпик является фаворитом первого матча раунда плей-офф (1/16 финала) Лиги Европы против донецкого Шахтера.

Об этом свидетельствуют коэффициенты букмекеров.

Победа Шахтера — 3,30

Ничья — 3,55

Победа Марселя — 2,26

Общий проход дальше подопечных Дженнаро Гаттузо считают еще более вероятным — 1,41 против 3,00.

Шахтер — Марсель: где смотреть онлайн матч раунда плей-офф Лиги Европы

< Игра будет номинально домашней для украинского клуба (в немецком Гамбурге) и состоится в четверг, 15 февраля. Начало — в 19:45 по киевскому времени.

Цифры и факты

Шахтер единственный раз пересекался с Марселем в сезоне-2008/09, в четвертьфинале аналогичного турнира, который тогда еще назывался Кубком УЕФА

Позже в полуфинале Шахтер прошел киевское Динамо, а в финальной игре одолел немецкий Вердер в овертайме

Это был последний розыгрыш именно Кубка УЕФА — в следующем сезоне турнир подвергся ребрендингу, сменил название на «Лига Европы УЕФА», изменил формат группового этапа, но трофей (кубок), который вручают победителю соревнований, остался тот же

В прошлом сезоне Шахтер тоже играл в раунде плей-офф ЛЕ против французского клуба — в серии пенальти удалось пройти Рен

В 19 матчах против французских команд Шахтер одержал 9 побед, 5 поединков завершил вничью и 5 проиграл (разница мячей — 26:21)

Марсель из 6 матчей против украинских клубов выиграл только один — в 1/16 финала КУЕФА-2003/04 одолели Днепр со счетом 1:0

Марсель — единственный французский клуб, выигрывавший Кубок Европейских чемпионов (сезон-1992/93)

Шахтер – Марсель: анонс и прогноз матча раунда плей-офф Лиги Европы

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