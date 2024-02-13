Шахтер — Марсель: где смотреть онлайн матч раунда плей-офф Лиги Европы

Донецкий Шахтер и марсельский Олимпик встретятся в раунде плей-офф (1/16 финала) Лиги Европы.

матч будет номинально домашним для украинского клуба (в германском Гамбурге) и состоится в четверг, 15 февраля. Начало – в 19:45 по киевскому времени.

Смотреть прямую трансляцию онлайн можно на медиасервисе &MEGOGO. Трансляция доступна по подпискам «Максимальная» и «Спорт». Эфир можно просмотреть в разделе «Спорт» и на собственном канале «MEGOGO Футбол Первый».

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Также трансляция будет доступна в сервисе Volia TV.

Прокомментируют игру Роберто Моралес и Виталий Волочай.

Цифры и факты

Шахтер единственный раз пересекался с Марселем в сезоне-2008/09, в четвертьфинале аналогичного турнира, тогда еще называвшегося Кубком УЕФА

Позже в полуфинале Шахтер прошел киевское Динамо, а в финальной игре одолел немецкий Вердер в овертайме

Это был последний розыгрыш именно Кубка УЕФА — в следующем сезоне турнир подвергся ребрендингу, сменил название на «Лига Европы УЕФА», изменил формат группового этапа, но трофей (кубок), который вручают победителю соревнований, остался прежним

В прошлом сезоне Шахтер тоже играл в раунде плей-офф ЛЕ против французского клуба — в серии пенальти удалось пройти Ренн

В 19 матчах против французских команд Шахтер одержал 9 побед, 5 поединков завершил вничью и 5 проиграл (разница м — 26:21)

Марсель из 6 матчей против украинских клубов выиграл лишь один — в 1/16 финала КУЕФА-2003/04 одолели Днепр со счетом 1:0

Марсель — единственный французский клуб, выигрывавший Кубок Европейских чемпионов (сезон-1992/93)

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