Лунин помог Реалу победить РБ Лейпциг

13 февраля состоялась первая игра 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «РБ Лейпциг» уступил мадридскому «Реалу».

Игра на стадионе «Ред Булл Арена» завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей. Единственный мяч в игре забил Браим Диас, а героем игры стал голкипер Андрей Лунин.

Украинец провел невероятный матч, совершив 9 сейвов. За свой перформанс украинский голкипер получил самую высокую оценку от статистического портала WhoScored – 9.2 балла.

Браим Диас, ставший автором единственного и победного гола, получил от WhoScored 8.7 баллов – это вторая самая высокая оценка в матче. После игры испанский полузащитник был признан лучшим игроком матча от УЕФА.