Марсель – Шахтер: онлайн-трансляция

Первая игра завершилась со счетом 2:2

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В ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы-2023/24 марсельский Олимпик примет донецкий Шахтер.

Игра состоится в четверг, 22 февраля, на стадионе «Велодром». Начало — в 22:00 по киевскому времени.

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка, начиная с 21:45.

Прямая видеотрансляция матча будет доступна в медиасервисе MEGOGO и на Volia ТВ. Детальнее — ЗДЕСЬ.

Отметим, что букмекеры считают Марсель фаворитом.

Напомним, первая встреча завершилась со счетом 2:2, а правило выездного гола в еврокубках уже не действует, поэтому любая ничья переведет матч в дополнительное время.

Также следует отметить, что на поле Велодрома провансальцев уже выведет новый тренер, поскольку руководство Марселя уволило Дженнаро Гатузо на фоне неудачных результатов команды.

Цифрий факт

Шахтер единственный раз пересекался с Марселем в сезоне-2008/09, в четвертьфинале аналогичного турнира, тогда еще называвшегося Кубком УЕФА

Позже в полуфинале Шахтер прошел киевское Динамо, а в финальной игре одолел немецкий Вердер в овертайме

Это был последний розыгрыш именно Кубка УЕФА — в следующем сезоне турнир подвергся ребрендингу, сменил название на «Лига Европы УЕФА», изменил формат группового этапа, но трофей (кубок), который вручают победителю соревнований, остался прежним

В прошлом сезоне Шахтер тоже играл в раунде плей-офф ЛЕ против французского клуба — в серии пенальти удалось пройти Ренн

В 20 матчах против французских команд Шахтер одержал 9 побед, 6 поединков завершил вничью и 5 проиграл (разница м — 28:23)

Марсель из 7 матчей против украинских клубов выиграл лишь один — в 1/16 финала КУЕФА-2003/04 одолели Днепр со счетом 1:0

Марсель — единственный французский клуб, который выигрывал Кубок Европейских чемпионов (сезон-1992/93)

Марсель — Шахтер: анонс и прогноз матча раунда плей-офф Лиги Европы

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