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Марсель – Шахтер: онлайн-трансляция

Первая игра завершилась со счетом 2:2

Getty Images

В ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы-2023/24 марсельский Олимпик примет донецкий Шахтер.

Игра состоится в четверг, 22 февраля, на стадионе «Велодром». Начало — в 22:00 по киевскому времени.

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка, начиная с 21:45.

Прямая видеотрансляция матча будет доступна в медиасервисе MEGOGO и на Volia ТВ. Детальнее — ЗДЕСЬ.

Отметим, что букмекеры считают Марсель фаворитом.

Напомним, первая встреча завершилась со счетом 2:2, а правило выездного гола в еврокубках уже не действует, поэтому любая ничья переведет матч в дополнительное время.

Также следует отметить, что на поле Велодрома провансальцев уже выведет новый тренер, поскольку руководство Марселя уволило Дженнаро Гатузо на фоне неудачных результатов команды.

Цифрий факт

  • Шахтер единственный раз пересекался с Марселем в сезоне-2008/09, в четвертьфинале аналогичного турнира, тогда еще называвшегося Кубком УЕФА
  • Позже в полуфинале Шахтер прошел киевское Динамо, а в финальной игре одолел немецкий Вердер в овертайме
  • Это был последний розыгрыш именно Кубка УЕФА — в следующем сезоне турнир подвергся ребрендингу, сменил название на «Лига Европы УЕФА», изменил формат группового этапа, но трофей (кубок), который вручают победителю соревнований, остался прежним
  • В прошлом сезоне Шахтер тоже играл в раунде плей-офф ЛЕ против французского клуба — в серии пенальти удалось пройти Ренн
  • В 20 матчах против французских команд Шахтер одержал 9 побед, 6 поединков завершил вничью и 5 проиграл (разница м — 28:23)
  • Марсель из 7 матчей против украинских клубов выиграл лишь один — в 1/16 финала КУЕФА-2003/04 одолели Днепр со счетом 1:0
  • Марсель — единственный французский клуб, который выигрывал Кубок Европейских чемпионов (сезон-1992/93)

    • Марсель — Шахтер: анонс и прогноз матча раунда плей-офф Лиги Европы

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