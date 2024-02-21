Футбол
Марсель – Шахтер: онлайн-трансляция
Первая игра завершилась со счетом 2:2
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В ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы-2023/24 марсельский Олимпик примет донецкий Шахтер.
Игра состоится в четверг, 22 февраля, на стадионе «Велодром». Начало — в 22:00 по киевскому времени.
Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка, начиная с 21:45.
Прямая видеотрансляция матча будет доступна в медиасервисе MEGOGO и на Volia ТВ. Детальнее — ЗДЕСЬ.
Отметим, что букмекеры считают Марсель фаворитом.
Напомним, первая встреча завершилась со счетом 2:2, а правило выездного гола в еврокубках уже не действует, поэтому любая ничья переведет матч в дополнительное время.
Также следует отметить, что на поле Велодрома провансальцев уже выведет новый тренер, поскольку руководство Марселя уволило Дженнаро Гатузо на фоне неудачных результатов команды.
Цифрий факт
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