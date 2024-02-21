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Наполи — Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Очередной важный матч для Хави – смотреть онлайн трансляцию матча
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Franco Romano/NurPhoto
Чемпион Италии против Чемпиона Испании. Такой матч должен бы быть центральным в 1/8 финала Лиги Чемпионов или, по крайней мере, вызывать очень высокий интерес. Вообще-то, он вызовет, но не по тем причинам. Обе команды уже чуть ли не забыли, что чемпионы — столько бурь и разочарований пережили в нынешнем сезоне. "Наполи" и вовсе позавчера сменил тренера.
Лига чемпионів, 1/8 финала, первый матч
21 февраля 2024. Неаполь, "Стадио Диего Армандо Марадона"
"Наполи" 22:00 "Барселона"
Трансляция – MEGOGO Футбол 1
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Телетрансляція матчу Наполі — Барселона Смотреть трансляцию
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