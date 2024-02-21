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Футбол

Наполи — Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Очередной важный матч для Хави – смотреть онлайн трансляцию матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Franco Romano/NurPhoto

    • Чемпион Италии против Чемпиона Испании. Такой матч должен бы быть центральным в 1/8 финала Лиги Чемпионов или, по крайней мере, вызывать очень высокий интерес. Вообще-то, он вызовет, но не по тем причинам. Обе команды уже чуть ли не забыли, что чемпионы — столько бурь и разочарований пережили в нынешнем сезоне. "Наполи" и вовсе позавчера сменил тренера.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

    • Лига чемпионів, 1/8 финала, первый матч

    21 февраля 2024. Неаполь, "Стадио Диего Армандо Марадона"

    "Наполи" 22:00 "Барселона"

    Трансляция – MEGOGO Футбол 1

    Трансляция матча

    Наполи - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

    Наполи - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

    Наполи - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

    В эфире

    Наполи - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

    Телетрансляція матчу Наполі — Барселона Смотреть трансляцию

    Если не можете смотреть видео матча, UA-Футбол для вас проводит текстовую трансляцию игры Наполи – Барселона

    www.ua-football.com

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