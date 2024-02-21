Александр Овечкин. Фото USA Today Sports

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в НХЛ.

В матче против «Нью-Джерси» (6:2) Овечкин оформил дубль и сделал одну результативную передачу.

Второй звездой дня признан нападающий «Виннипега» Габриэль Виларди, набравший 3 очка (2+1) в матче с «Миннесотой» (6:3). Третьей звездой стал форвард «Колорадо» Райан Джохансен, на счету которого дубль в игре против «Ванкувера» (3:1).

Всего на счету 38-летнего Овечкина 838 голов за карьеру в НХЛ. По этому показателю он располагается на второй строчке. Лидирует Уэйн Гретцки — 894 гола.

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