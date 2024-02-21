Овечкин в огне! Есть дубль и разгром конкурента за плей-офф

«Вашингтон» обыграл «Нью-Джерси» в матче НХЛ

Александр Овечкин. Фото USA Today Sports Две шайбы капитана «Вашингтона» помогли его команде одолеть «Нью-Джерси».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Нью-Джерси» — 6:2 (1:1, 1:0, 4:1)

Голы: Макмайкл — 9 (Протас, Сандин), 0:39 — 1:0. Хольц — 13 (Немец), 15:06 — 1:1. Макмайкл — 10, 24:17 — 2:1. Строум — 21 (Овечкин, Милано), 44:10 — 3:1. Овечкин — 15 (Строум), 48:44 — 4:1. Сгарбосса — 1 (Карлсон, Пачиоретти), 52:27 — 5:1. Хаула — 12 (Тоффоли, Смит), 55:34 — 5:2. Овечкин — 16 (бол., Строум, Оши), 59:27 — 6:2.

Вратари: Линдгрен — Доус.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 26 (8+7+11) — 39 (10+17+12).

Наши: Овечкин (17.59/5/+1) — -.

21 февраля. Вашингтон. Capital One Arena.

Пауза на Матч звезд явно пошла на пользу «Вашингтону» перед решающим отрезком регулярки. Хотя это трудно признавать, если разбирать результаты последних игр. Почти все из них закономерны, удивил только матч с «Бостоном», когда команда Спенсера Карбери неожиданно «засушила» лидера «Востока». Тягаться с топ-клубами «Вашингтон» не в состоянии, даже когда Александр Овечкин вспомнил о погоне за Уэйном Гретцки и поправил прицел. Потеряв Никласа Бэкстрема и Евгения Кузнецова, центральной оси, очевидно, не хватает глубины, но молодой тренер выкручивается из тяжелой ситуации как может, и команда постепенно прогрессирует, оставаясь в гонке за плей-офф.

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В любой ситуации можно выделить выгодоприобретателя. Без Бэкстрема и Кузнецова возросло игровое время Коннора Макмайкла. Канадец зашел в основу «Кэпс» еще в сезоне-2021/22, но в прошлой регулярке потерял тренерское доверие и спустился на большую часть чемпионата в АХЛ. Сейчас Карбери стабильно использует 23-летнего форварда в основе, но ожидания от первораундника явно выше. В важном матче с конкурентом по дивизиону «Нью-Джерси» Макмайкл оформил дубль и создал задел для команды перед жарким третьим периодом.

Хоккей в исполнении «Вашингтона» по сезону редко приносит эстетическое удовольствие. Чаще игра команды напоминает отчаянные попытки справиться с темпом соперника, минимизировав провалы в своей зоне. Два периода с «Дэвилз» «Кэпиталз» много ошибались, а лидеры оставались в тени. Неудивительно, что гости почти двукратно (27-15) перебрасывали «Вашингтон». У хозяев отдувался в воротах Чарли Линдгрен. Единственную осечку за 40 минут американец допустил в первом периоде, когда защитники проиграли пятак и позволили Александру Хольцу нагло замкнуть передачу на дальней штанге.

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Центральная ось «Вашингтона» продолжила редеть. Против «Нью-Джерси» травму верхней части тела получил нападающий Ник Дауд. Форвард не выходил на лед во втором периоде и досрочно завершил игру. Бэкстрем, Кузнецов, теперь Дауд — с центрами у «Кэпиталз» большие трудности. В третьем периоде «Вашингтон» преобразился. За дело взялся Дилан Строум. Канадец открылся под передачу Овечкина и со второй попытки проткнул шайбу в ворота. Буквально в следующей смене Александр мог забить сам, но Нико Доус ненадолго оставил «Нью-Джерси» в игре. Впрочем, без голов российский снайпер сегодня не ушел. Вратарь «Девилз» не справился с кистевым броском Овечкина сразу после выигранного вбрасывания и получил «привет» из фирменного офиса.

При всех проблемах «Вашингтон» сдержал Джека Хьюза и не позволил «Дэвилз» забросить больше двух шайб. Команда Линди Раффа удивительным образом развалилась в третьем периоде: уступила в скорости, проигрывала борьбу и позволила «Кэпиталз» уйти в отрыв. Соперники словно поменялись ролями, вот только Линдгрен спасал «Вашингтон», а Доус посыпался вместе с партнерами, когда хозяева почувствовали запах крови. Шайба престижа от Эрика Хаулы уже ничего не решала. «Дьяволы» поздно спохватились, а в концовке «Кэпс» довели счет до неприличного. Овечкин даже успел оформить дубль. Сегодня в «Вашингтоне» праздник: команда победила, Александр забил два гола, отставание до Уэйна Гретцки сокращается — еще бы травма Дауда оказалась несерьезной.

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Уже 23 февраля нас ждет увлекательный матч между российскими снайперами: Александр Овечкин померяется силами с Никитой Кучеровым. Чья команда окажется сильнее? Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ отдали предпочтение «Тампе», на победу которой в основное время можно поставить с коэффициентом 1.85, что примерно 54% вероятности исхода. Ничья котируется за 4.70 (16%), успех «Вашингтона» — за 3.35 (30%).

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