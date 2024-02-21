ПСВ и Боруссия не обнаружили сильнейшего в 1/8 финала Лиги чемпионов

Игра завершилась со счетом 1:1

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ПСВ сыграл вничью с дортмундской Боруссией в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу.

Матч завершился со счетом 1:1. Ответный матч состоится в Германии 13 марта.

Лига чемпионов 1/8 финала, первый матч 20 февраля

ПСВ — Боруссия Д 1:1 (1:1)

Голлы: 0:1 — 24 Мален, 1:1 — 56 Де Йонг (пен)

ПСВ: Бенитес, Тезе, Скаутен, Боскальи (Обиспо 90), Дест, Тильман, Верман, Саибари (Мауро Жуниор 83), Бакайоко, де Йонг, Лосано (Пепи 75)

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Боруссия (Дортмунд): Майер, Риерсон, Гуммельс, Шлоттербек, Матсен, Забитцер, Джан, Мален (Озкан 82), Ройс (Брандт 62), Санчо (Вольф 68), Фуллькруг ( Мукоко 82)

Предупреждение: Лосано 22 — Матсен 42, Шлоттербек 45+1

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