Колос на выезде обыграл Верес в 18 туре УПЛ

Клуб из Ковалевки одержал победу в первом матче второго круга чемпионата

Сегодня, 25 февраля, в рамках 18 тура Украинской Премьер-Лиги Колос на выезде обыграл Верес.

Встреча завершилась со счетом 0:2 в пользу клуба из Ковалевки.

После этого матча Колос поднялся на 7-ю строчку турнирной таблицы, имея в активе 24 очка. Вереск остался в зоне вылета — на 15-й строчке. Ровенский клуб за 17 матчей чемпионата заработал 12 зачетных пунктов.

Чемпионат Украины — УПЛ

18 тур, 25 февраля

Вересс — Колосс 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 — 79 Цуриков , 0:2 — 83 Пауласкас

Составы команд:

Колос: Фесюн, Лучкевич, Бондаренко, Гончаренко, Цуриков, Демченко, Милько, Великан (Диего 74') Тотовицкий, Топалов (Ильин 88'), Безбородько (Паулаускас 67').

Запасные: Горох, Мысак, Черноморец, Кукош, Бурда, Емец, Богданов, Гусол, Салабай

Вересок: ;Когут, Балан (Шарай 60'), Кучеренко, Жулио Сезар, Шевченко, Дахновский (Янаков 82'), Банада, Кучеров, Шастал (Гакман 60'), Яго (Годя 67'), Мрвальевич (Гайдучик 67'). /p>

Запасные: Паст, Мельник, Вовченко, Смеян, Кухарук, Клец, Шестаков

Предупреждение: Демченко 53

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