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Футбол

Зинченко может вернуться на поле в следующем матче АПЛ

Украинец пропустил последние 4 игры "канониров"

Фото: Getty Images

Защитник Арсенала Александр Зинченко вскоре может вернуться на поле.

Об этом сообщает Standard News.

Украинец может полноценно восстановиться от повреждения до матча 27 тура АПЛ с Шеффилд Юнайтед, который состоится 4 марта. Решение о возвращении украинца на футбольное поле будет принято в конце недели. Защитник пропускал четыре последних игры Арсенала из-за проблем с икроножной мышцей.

В текущем сезоне Зинченко провел 27 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

Накануне Арсенал без Зинченко разгромил Ньюкасл.

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