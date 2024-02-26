Футбол
Зинченко может вернуться на поле в следующем матче АПЛ
Украинец пропустил последние 4 игры "канониров"
Фото: Getty Images
Защитник Арсенала Александр Зинченко вскоре может вернуться на поле.
Об этом сообщает Standard News.
Украинец может полноценно восстановиться от повреждения до матча 27 тура АПЛ с Шеффилд Юнайтед, который состоится 4 марта. Решение о возвращении украинца на футбольное поле будет принято в конце недели. Защитник пропускал четыре последних игры Арсенала из-за проблем с икроножной мышцей.
В текущем сезоне Зинченко провел 27 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.
Накануне Арсенал без Зинченко разгромил Ньюкасл.