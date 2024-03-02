Лацио – Милан 0:1: обзор матча Серии А

Единственный гол забил Окафор

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Сегодня, 1 марта, в 27 туре итальянской Серии А Милан на выезде одолел Лацио.

Милан удерживает третье место в турнирной таблице лиги, имея 56 очков. Лацио остался на восьмом месте в Серии А.

Чемпионат Италии — Серия А 27 тур, 1 марта

Лацио — Милан 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 — 88 Окафор

Ранее сообщалось, что руководство миланского клуба готово рассмотреть предложения по Рафаэлю.

Напомним, Милан готовит новое соглашение для Эрнандеса.

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