Футбол
Лацио – Милан 0:1: обзор матча Серии А
Единственный гол забил Окафор
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Сегодня, 1 марта, в 27 туре итальянской Серии А Милан на выезде одолел Лацио.
Милан удерживает третье место в турнирной таблице лиги, имея 56 очков. Лацио остался на восьмом месте в Серии А.
Чемпионат Италии — Серия А 27 тур, 1 марта
Лацио — Милан 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 — 88 Окафор
Ранее сообщалось, что руководство миланского клуба готово рассмотреть предложения по Рафаэлю.
Напомним, Милан готовит новое соглашение для Эрнандеса.