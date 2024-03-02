Ноттингем Форест – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 02.03.2024

Обеим очень нужны очки, однако для разных задач

Getty Images / Global Images Ukraine

Английская Премьер-лига, 27 тур

2 марта, 17:00. "Сити Граунд" (Ноттингем)

Главный арбитр: Пол Тирни

Прямая трансляция: Setanta Sports

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Содержание

Новости Ноттингем Форест

Новости Ливерпуля

Последние пять матчей Ноттингем Форест и Ливерпуля

Последние пять личных встреч между командами

Турнирная таблица чемпионата Англии

Ставки и коэффициенты на матч Ноттингем Форест – Ливерпуль

Прогноз матча Ноттингем Форест – Ливерпуль от UA-Football

“Ливерпуль” продолжает чисто лидировать в турнирной таблице АПЛ. В то же время "Ноттингем" плетется внизу турнирной таблицы, а после того, как "Эвертон" вернул себе четыре зачетных пункта, "лесники" опустились вплотную к зоне вылета. В первом круге на "Энфилде" подопечные Клоппа в ноль разгромили "Форест". Как же будет в этот раз?

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Новости Ноттингем Форест

Посреди этой недели "лесники" играли в Кубке Англии против МЮ. Соперник одновременно и именитый, а с другой стороны – удобен. В конце декабря "Ноттингем" сумел победить "манкунианцев" в рамках АПЛ, а вот здесь встретился с мощным сопротивлением от команды тен Хага, которая еще и была с переполненным лазаретом. В первом тайме "Ноттингем" сыграл более ярко, однако к концу второго "красные дьяволы" дожали и выбили подопечных Нуну Эшпириту Санту из кубкового турнира. Отчасти это и плюс, если смотреть на потребность ресурсов в борьбе за выживание.

В настоящее время "Ноттингем" идет на 17 месте в рамках АПЛ. До зоны вылета всего четыре очка, да еще и у 18-го "Лутона" есть матч в запасе. В 11 поединках 2024 года "Форест" одержал одну победу в основное время. Она была в рамках АПЛ над немного кризисным сейчас “Вест Хэмом” на собственном стадионе. В общем, дома "лесники" играют лучше, поэтому "Ливерпулю" легкая прогулка далеко не гарантирована.

Кадры хозяев

"Лесники" продолжают выступать без пяти футболистов. Айна, Боли, Вуд, Сангаре и Тавареш до сих пор в лазарете.

Новости Ливерпуля

“Мерсисайдцы” с начала декабря не опускаются ниже второго места АПЛ, большинство времени находясь на лидерской позиции. Они до сих пор продолжают занимать первую строчку турнирной таблицы. Правда, теперь это чистое лидерство. У конкурентов уже нет несыгранных матчей, то есть "в теории" не могут они обогнать подопечных Клоппа. Однако борьба в верхней части турнирной таблицы очень плотная, ведь между первым “Ливерпулем” и третьим “Арсеналом” разрыв составляет всего два зачетных пункта. Все только набирает обороты.

Последние два матча для "мерсисайдцев" были кубковыми. В минувшее воскресенье они победили "Челси" в финале Кубка лиги, одержав первый трофей в этом сезоне. Тогда единственный гол в матче в конце овертайма забил Вирджил ван Дейк. В прошлую среду "Ливерпуль" играл и в Кубке Англии. Пусть часть футболистов, задействованных Клоппом, еще не завершила школу (или только после выпуска), подопечные немца все равно разгромили "Саутгемптон" со счетом 3:0. Средний возраст авторов голов составлял 18 лет. Из Клоппа выходит даже отличный воспитатель.

Кадры гостей

Однако играть такими футболистами немецкого специалиста заставляют обстоятельства, а не его собственное желание. Лазарет команды в последнее время кишит ключевыми футболистами. Сегодня также не сыграют Алиссон, Трент, Жота, Джонс, Салах, Тьяго, Байчетич, Гравенберх и Матип. Также под вопросом Собослай, Робертсон, Эндо и Нуньес.

Последние пять матчей Ноттингем Форест и Ливерпуля

Последние пять встреч хозяев

28.02. Ноттингем – Манчестер Юнайтед 0:1 (Кубок Англии)

24.02. Астон Вилла – Ноттингем 4:2 (АПЛ)

17.02. Ноттингем – Вест Хэм 2:0 (АПЛ)

10.02. Ноттингем – Ньюкасл 2:3 (АПЛ)

07.02. Ноттингем – Бристоль Сити 1:1 (п. 5:3) (Кубок Англии)

Последние пять встреч гостей

28.02. Ливерпуль – Саутгемптон 3:0 (Кубок Англии)

25.02. Челси – Ливерпуль 0:1 (Кубок лиги)

21.02. Ливерпуль – Лутон 4:1 (АПЛ)

17.02. Брентфорд – Ливерпуль 1:4 (АПЛ)

10.02. Ливерпуль – Бернли 3:1 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между командами

29.10.2023. Ливерпуль – Ноттингем Форест 3:0 (АПЛ)

22.04.2023. Ливерпуль – Ноттингем Форест 3:2 (АПЛ)

22.10.2022. Ноттингем Форест – Ливерпуль 1:0 (АПЛ)

20.03.2022. Ноттингем Форест – Ливерпуль 0:1 (Кубок Англии)

05.04.1999. Ноттингем Форест – Ливерпуль 2:2 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З — П ОЧКИ

1

Ливерпуль 26 18 6 2 63 — 25 60 2

Манчестер Сити 26 18 5 3 59 — 26 59 3

Арсенал 26 18 4 4 62 — 23 58 4

Астон Вилла 26 16 4 6 56 — 35 52 5

Тоттенхэм 25 14 5 6 52 — 38 47 6

Манчестер Юнайтед 26 14 2 10 36 — 36 44 7

Брайтон энд Хоув Альбион 26 10 9 7 49 — 41 39 8

Вест Хэм Юнайтед 26 11 6 9 40 — 46 39 9

Вулверхэмптон 26 11 5 10 40 — 40 38 10

Ньюкасл 26 11 4 11 54 — 45 37 11

Челси 25 10 5 10 42 — 41 35 12

Фулхэм 26 9 5 12 36 — 42 32 13

Кристал Пэлас 26 7 7 12 31 — 44 28 14

Борнмут 25 7 7 11 33 — 47 28 15

Эвертон* 26 8 7 11 28 — 34 25 16

Брентфорд 26 7 4 15 37 — 48 25 17

Ноттингем Форест 26 6 6 14 34 — 48 24 18

Лутон Таун 25 5 5 15 35 — 51 20 19

Бернли 26 3 4 19 25 — 58 13 20

Шеффилд Юнайтед 26 3 4 19 22 — 66 13

*С команды Эвертон снято 6 очков.

Ставки и коэффициенты на матч Ноттингем Форест – Ливерпуль

5.70 4.70 1.56 Узнать больше

Прогноз матча Ноттингем Форест – Ливерпуль от UA-Football

Обе команды провели предыдущие поединки в тот же день, так что это не должно повлиять на их форму. Зато у “Ливерпуля” большие потери, хотя и у команды Клоппа даже с ними большие шансы на выигрыш. “Ноттингем” хоть и готов навязать борьбу, однако вряд ли получит очки. Прогноз: Победа "Ливерпуля" 0:1.

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