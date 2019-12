Кайл Клаттербак

Форвард Нью-Йорк Айлендерс Кайл Клаттербак получил травму запястья и выбыл на неопределенный срок.

Клуб вызвал форварда Эндрю Лэдда из клуба АХЛ Бриджпорт в основной состав команды.

After Cal Clutterbuck had a scary injury to his wrist, the @AnaheimDucks will implement a policy to wear these wrist guards.@AnaheimDucks | #LetsGoDuck pic.twitter.com/S2D4hajVL6

— FOX Sports West (@FoxSportsWest) December 21, 2019