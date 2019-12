Матчи регулярного чемпионата 23 декабря 2019 (онлайн)

Александр Овечкин в матче против “Бостона”

Расписание матчей 23 декабря (время московское):

“Торонто Мэйпл Лифс” – “Каролина Харрикейнз” (22:00)

“Миннесота Уайлд” – “Калгари Флэймз” (01:00)

“Нью-Йорк Айлендерс” – “Коламбус Блю Джекетс” (03:00)

“Бостон Брюинз” – “Вашингтон Кэпиталз” (03:00)

“Тампа-Бэй Лайтнинг” – “Флорида Пэнтерз” (03:00)

“Филадельфия Флайерз” – “Нью-Йорк Рейнджерс” (03:00)

“Оттава Сенаторз” – “Баффало Сэйбрз” (03:30)

“Виннипег Джетс” – “Монреаль Канадиенс” (04:00)

“Нэшвилл Предаторз” – “Аризона Койотиз” (04:00)

“Чикаго Блэкхокс” – “Нью-Джерси Девилз” (04:30)

“Ванкувер Кэнакс” – “Эдмонтон Ойлерз” (06:00)

“Вегас Голден Найтс” – “Колорадо Эвеланш” (06:00)

“Лос-Анджелес Кингз” – “Сент-Луис Блюз” (06:00)

“Бостон” – “Вашингтон” (03:00 мск): встреча лидеров Востока

“Бостон” (21-7-9) в субботу уступил “Нэшвиллу” (3:4 ОТ) и в третий раз подряд проиграл на своем льду в дополнительное время или серии буллитов. Всего таких поражений у “Брюинз” в этом сезоне уже девять, что является худшим показателем в лиге. После серии из восьми побед “Бостон” проиграл восемь раз за последние девять матчей (1-4-4). С 51 очком “Брюинз” продолжают лидировать в таблице Атлантического дивизиона.

“Я уже говорил, что нельзя в хорошей ситуации только наслаждаться происходящим, а как только дела идут не так – прыгать с корабля, – сказал форвард “Бостона” Патрис Бержерон после поражения от “Предаторз”. – Это слишком просто. Сезон длинный, и подобные вещи могут сделать тебя сильнее. В эти дни надо друг друга поддерживать и искать пути выхода из ситуации. И я бы не хотел это делать ни с каким другим коллективом”.

Made our wish come true, Captain all we wanted for Christmas was you 🎶 pic.twitter.com/c5J4OYLaJd — Washington ☃️ Capitals (@Capitals) December 23, 2019

“Вашингтон” (26-6-5) в субботу обыграл “Тампу” (3:1) и одержал 10-ю победу в последних 12 матчах (10-2-0). С 57 очками “Кэпиталз” продолжают лидировать в общей таблице НХЛ, а со 134 голами они являются еще и самой результативной командой лиги. Александр Овечкин смог набрать очки только в двух играх из последних девяти. С 22 голами он делит четвертое место в споре лучших снайперов, который возглавляет Давид Пастрняк (28).

Защитник “Бостона” Здено Хара не сыграет в понедельник, так как пройдет запланированную процедуру на челюсти, которую он сломал в финале Кубка Стэнли. Ожидается, что он вернется в строй к пятничному матчу против “Баффало” – первой игре команды после рождественского перерыва.

В этом сезоне команды встречались дважды. И оба раза сильнее был “Вашингтон”. 16 ноября они в гостях обыграли “Брюинз” в овертайме (3:2 ОТ), а 11 декабря победили уже дома в основное время со счетом 3:2.

“Тампа-Бэй” – “Флорида” (03:00): дерби Флориды

“Тампа” (17-13-4) в последних четырех матчах проиграла три раза (1-2-1). В субботу “Лайтнинг” уступили “Вашингтону” (1:3) и не смогли реализовать ни одного из семи шансов в большинстве. С 38 очками команда занимает шестое место в Атлантическом дивизионе.

“У нас гордая команда, которая недовольна сегодняшней игрой в большинстве, – сказал защитник “Тампы” Виктор Хедман после поражения от “Кэпиталз”. – Мы должны выходить на лед и добиваться результата, это наша ответственность. Но мы этого не сделали”.

Facing off against our in-state foes tonight. ⚡️#FLAvsTBL: https://t.co/JTC4L1OAwu pic.twitter.com/1JxT2QNLa1 — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) December 23, 2019

“Флорида” (18-12-5) после перестановок в звеньях одержала три победы подряд с общим счетом 17:7. В субботу “Пантерз” обыграли “Каролину” (4:2), а Ноэль Акьяри забил свой седьмой гол за три встречи. В двух матчах до этого он оформлял хет-трик. Только Павел Буре в истории “Пэнтерз” забивал больше на таком отрезке (восемь голов с 10 по 16 февраля 2001-го). Джонатан Юбердо в трех матчах набрал 10 (2+8) очков.

Ожидается, что в понедельник в ворота “Флориды” вернется Сергей Бобровский, которому будет противостоять Андрей Василевский.

“Лос-Анджелес” – “Сент-Луис” (06:00): победная серия “Блюз”

“Сент-Луис” (23-8-6) в субботу обыграл “Сан-Хосе” (5:2) и продлил победную серию до пяти матчей. В нынешнем сезоне “Блюз” на чужом льду сыграли 11-4-3, а дома – 12-4-3. Такая стабильность позволяет “Сент-Луису” с 52 очками лидировать в Западной конференции.

Тренер “Блюз” Крэйг Беруби в субботу провел 100-й матч на своем посту и одержал 61-ю победу. В истории клуба еще никто не проходил этот отрезок так успешно, хотя “Сент-Луис” тренировали такие люди, как Скотти Боумэн, Джоэл Кенневилль, Кен Хичкок, Эл Арбор и Майк Кинэн. Предыдущий рекорд (60 побед) принадлежал Хичкоку.

“Лос-Анджелес” (15-19-4) в субботу уступил “Баффало” (2:3), на чем прервалась его шестиматчевая серия без поражений в основное время (4-0-2). В той встрече “Кингз” потеряли форварда Тревора Льюиса. В понедельник “Кингз” проведут первую домашнюю игру после шестиматчевого турне.

В нынешнем сезоне команды встречались 24 октября. Тогда “Сент-Луис” победил на своем льду со счетом 5:2.

“Торонто” – “Каролина” (22:00): удачная серия “Лифс”

“Мэйпл Лифс” (19-14-4) в субботу обыграли “Детройт” (4:1) и продлили победную серию до четырех матчей. Это помогло “Торонто” подняться на второе место в Атлантическом дивизионе. Во встрече с “Ред Уингз” ворота команды защищал Майкл Хатчинсон, который выиграл впервые за семь матчей в старте (1-5-1), и добыл для “Лифс” первую победу в сезоне без Фредерика Андерсена на последнем рубеже (было 0-6-1).

Gameday in the 6!📍 Toronto🕖 2:00 PM 📺 @CanesOnFSCR📻 @999TheFan#LetGoCanes Preview » https://t.co/NmolNfwsof pic.twitter.com/qA46S9fmQr — Carolina Hurricanes (@Canes) December 23, 2019

“Каролина” (22-12-2) в субботу уступила “Флориде” (2:4) и проиграла в основное время впервые за восемь матчей (6-1-1). В предыдущих трех гостевых встречах “Харрикейнз” одержали три победы.

В этом сезоне “Торонто” на своем льду сыграл 9-4-4, а “Каролина” на выезде – 12-6-2. В понедельник команды проведут первый очный матч в сезоне.

“Миннесота” – “Калгари” (01:00): “Уайлд” хотят реабилитироваться

В субботу “Миннесота” (17-15-5) крупно уступила “Виннипегу” (0:6) и проиграла в основное время дома впервые за 13 матчей после отрезка 9-0-3. Все шесть шайб с 28 бросков пропустил Алекс Стэлок, в концовке замененный на Девана Дубника.

“Слава богу, у нас есть еще одна игра перед Рождеством, – сказал Стэлок. – Не хочется уходить на рождественский перерыв с такими чувствами после домашнего поражения 0:6. Мы с нетерпением ждем понедельника”.

“Калгари” (19-14-5) в воскресенье обыграл “Даллас” (5:1) и одержал первую победу за четыре матча (1-2-1). С 43 очками “Флэймз” занимают четвертое место в Тихоокеанском дивизионе.

“Айлендерс” – “Коламбус” (03:00): эпидемия травм в “Блю Джекетс”

“Коламбус” (16-14-6) в субботу обыграл “Нью-Джерси” (5:1) и одержал четвертую победу подряд. Дублем в том матче отметился Оливер Бьоркстранд, но в третьем периоде он получил травму. В воскресенье стало известно, что нападающий выбыл на 4-6 недель. В декабре в составе “Блю Джекетс” различные повреждения получили уже восемь человек. При этом именно в этом месяце “Коламбусу” удалась первая в сезоне семиматчевая серия без поражений в основное время (5-0-2).

“Айлендерс” (23-8-3) в субботу дома уступили “Анахайму” (5:6 Б) и во второй раз проиграли в Nassau Coliseum после серии из восьми побед. Во встрече с “Дакс” “Нью-Йорк” впервые в сезоне отошел от стратегии, по которой вратари команды играют по очереди. В субботу во второй раз подряд сыграл Семен Варламов, пропустивший пять шайб с 28 бросков. Ожидается, что в понедельник он все-таки уступит место Томасу Грайссу.

“Филадельфия” – “Рейнджерс” (03:00): серия “Флайерз”

“Рейнджерс” (17-14-4) в воскресенье уверенно обыграли “Анахайм” (5:1) и одержали первую победу за четыре матча. Мика Зибанежад продлил результативную серию до пяти игр, а Артемий Панарин набрал очки в седьмом поединке подряд. “Нью-Йорк” не смог реализовать большинство в четырех последних встречах. Ожидается, что в понедельник в воротах команды сыграет Александр Георгиев.

“Это важнейшая для нас победа, но нам надо быстро перевернуть страницу, потому что завтра нам предстоит игра за четыре очка (с “Филадельфией”)”, – заявил после победы над “Дакс” нападающий Крис Крайдер, за три встречи набравший 4 (3+1) очка.

“Филадельфия” (20-11-5) в субботу обыграла “Оттаву” (5:4 Б) и одержала третью победу подряд. С 45 очками команда занимает пятое место в Столичном дивизионе. “Рейнджерс” располагаются строчкой ниже, но отстают на семь баллов.

“Оттава” – “Баффало” (03:30): серия Айкела

“Баффало” (17-13-7) в субботу обыграл “Лос-Анджелес” (3:2) и смог завершить трехматчевую серию без побед. Нападающий Джек Айкел в той игре вернулся в строй после одного пропущенного матча, сделал передачу и набрал очки в 18-й игре подряд. За этот промежуток на его счету 32 (16+16) балла.

“Сенаторз” (15-18-4) в субботу уступили “Филадельфии” (4:5 Б) и проиграли в третий раз за четыре матча (1-1-2). Защитник “Оттавы” Томас Шабо в трех матчах подряд сыграл более 30 минут (33:49). В общей сложности на этом отрезке он провел на льду 105:28. Это связано с тем, что в составе команды продолжают отсутствовать защитники Никита Зайцев, Дилан Демело и Рон Хэйнси. В воскресенье тренировку команды пропустил Брэди Ткачак.

Вратарь “Сенаторз” Крэйг Андерсон в понедельник может вернуться в ворота команды. Он пропустил шесть игр из-за травмы колена.

“Виннипег” – “Монреаль” (04:00): выезд “Канадиенс”

“Джетс” (21-13-2) в субботу крупно обыграли “Миннесоту” (6:0) и реабилитировались за два предыдущих поражения, когда они уступили соперникам с общим счетом 4:10. В поединке с “Уайлд” Блэйк Уилер забил гол и сделал передачу, став лучшим бомбардиром в истории “Джетс”/”Атланты Трэшерз”, которым до этого был Илья Ковальчук. На счету Уилера стало 616 очков.

“Монреаль” (17-13-6) в понедельник проведет четвертую игру в рамках семиматчевой выездной серии, которую разделит рождественский перерыв. После восьми поражений подряд (0-5-3) “Канадиенс” одержали шесть побед в следующих восьми матчах.

Ожидается, что в понедельник Коннору Хеллебаку будет противостоять Кэри Прайс. Против “Монреаля” Хеллебак в карьере сыграл 1-2-1, статистика Прайса в играх с “Виннипегом”: 14-5-4.

“Нэшвилл” – “Аризона” (04:00): удачный отрезок “Предаторз”

“Аризона” (21-13-4) в воскресенье обыграла “Детройт” (5:2) и одержала вторую победу в трех встречах. Первый гол после обмена из “Нью-Джерси” забил Тэйлор Холл, набравший по очку в каждой игре за “Койотиз”. На выезде в этом сезоне “Аризона” сыграла 13-4-3.

“Предэйторз” (17-12-6) вернулись из четырехматчевого турне с семью очками из восьми возможных (3-0-1). С 40 баллами команда занимает пятое место в Центральном дивизионе.

“Мы провели хорошие четыре игры, но нас впереди ждет еще работа, – сказал защитник “Нэшвилла” Райан Эллис. – Мы не можем позволить себе оторвать ногу от педали газа. Мы должны получить два очка в следующей игре, затем отправиться на небольшой перерыв, перезагрузиться и идти дальше”.

“Чикаго” – “Нью-Джерси” (04:30): “Блэкхокс” оживают

“Чикаго” (15-16-6) в субботу оказался сильнее “Колорадо” (5:3), победил во второй раз подряд и одержал третью победу в четырех матчах. Патрик Кейн в двух матчах набрал шесть очков и забил уже 20 голов в сезоне, став 11-м игроком в истории лиги, кому 13 раз подряд с начала карьеры покорился этот рубеж.

It’s GAMEDAY! The Blackhawks host the Devils in a festive matchup before the NHL holiday break.#CHIvsNJD Preview: https://t.co/WjYs8rm9ON pic.twitter.com/2KnryKQ8VA — Chicago Blackhawks (@NHLBlackhawks) December 23, 2019

“Нью-Джерси” (11-19-5) в субботу уступил “Коламбусу” (1:5) и проиграл во второй раз подряд. В последних 11 встречах “Девилз” имеют в активе две победы (2-8-1) и занимают предпоследнее место в общей таблице НХЛ.

“Ванкувер” – “Эдмонтон” (06:00): четвертая встреча команд

“Ванкувер” (18-15-4) в субботу оказался сильнее “Питтсбурга” (4:1) и победил во второй раз подряд после серии из трех поражений. Позже стало известно, что клуб потерял нападающего Джоша Ливо. Форвард разбил коленную чашечку в поединке с “Вегасом” в четверг (5:4 ОТ) и пропустит от двух до трех месяцев. В нынешнем чемпионате он сыграл 36 матчей, набрав в них 19 (7+12) очков.

“Эдмонтон” (20-15-4) в субботу обыграл “Монреаль” (4:3) и не допустил третьего поражения подряд. В последних восьми встречах “Ойлерз” одержали две победы (2-5-1) и сейчас занимают третье место в Тихоокеанском дивизионе.

Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль первыми в лиге перешагнули рубеж в 60 баллов. У Макдэвида – 61 очко, у Драйзайтля – 60. Они стали шестой парой одноклубников за последние 30 лет, набравшей по 60 очков до 40-й игры.

Команды проведут четвертый очный матч в сезоне. В трех предыдущих “Эдмонтон” одержал две победы. В том числе 1 декабря в Ванкувере (3:2).

“Вегас” – “Колорадо” (06:00): “Голден Найтс” набрали ход

“Вегас” (20-13-6) в воскресенье обыграл “Сан-Хосе” (3:1) и одержал четвертую победу в последних пяти матчах (4-0-1). А в 13 предыдущих встречах “Голден Найтс” сыграли 9-2-2, что позволило команде подняться на второе место в Тихоокеанском дивизионе.

Twas the Knight before the night before Christmas…#GoAvsGo pic.twitter.com/YQeMgkqYNv — Colorado Avalanche (@Avalanche) December 23, 2019

“Колорадо” (22-11-3) в субботу уступил “Чикаго” (3:5), потерпев второе поражение подряд и третье за четыре матча. В таблице Центрального дивизиона “Эвеланш” на пять очков отстали от лидирующего “Сент-Луиса”.

Команды проведут второй из трех запланированных очных поединков. В первой игре 25 октября “Колорадо” уверенно обыграл “Вегас” со счетом 6:1.