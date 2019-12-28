Континентальный Кубок в Броварах вошел в топ-10 спортивных событий 2019 года

2019 подходит к концу, и самое время начинать подводить итоги 12 месяцев</b>. В этом материале мы разберем самые яркие, масштабные и зрелищные спортивные события 2019 и докажем, что в нашей стране умеют делать настоящие шоу.

Попал в список топовых украинских спортивных событий и второй раунд Континентальный кубок, который в середине октября прошёл в Броварах.

Хоккейный Континентальный кубок

Не мог не попасть в наш список хоккейный Континентальный кубок, который прошел в Броварах. Второй раунд европейского турнира прошел на широкую ногу, со звездами, яркой церемонией открытия, зрелищными поединками и драматической победой «Донбасса».

За три дня игры турнира посетили футболисты Андрей Пятов и Виктор Коваленко, боксер Артем Далакян и борец Жан Беленюк, актеры студии «Квартал 95» Мика Филатов и Валерий Жидков. Именитые украинские личности не только поддержали дончан, но и порадовали гостей «Терминала» фото и автограф-сессиями.

Организаторы турнира подарили болельщикам яркую церемонию открытия с выступлениями группы барабанщиков, юных хоккеистов и номерами от воспалительных черлидерш. Позаботились и о досуге гостей – от развлечений и фотозоне вне льда, так и конкурсами на ледовой площадке.

Ну а хоккеисты вполне дополнили картину валидольной победой и выходом в полуфинал турнира.

Кубок Европы FIBA 3х3 Europe Cup по баскетболу

Турнир состоялся этим летом на Троицкой площади прямо перед НСК «Олимпийским». Такие соревнования впервые проходили в Украине и, стоит отметить, что прошли они довольно успешно.

Матчи под открытым небом – это всегда хорошая идея, как в плане картинки, так и в плане рекламы. Причем работает это фактически в любом виде спорта.

Так человек нативной видит, что это за спорт и с чем его едят, а удобные трибуны, фуд-треки и зажигательнаямузыка вперемешку с ярким зрелищем на площадке уж точно сыграют только на привлечение новых болельщиков и популяризацию спорта в Украине.

Бой Артема Далакяна на вертолетной площадке

Зрелищно, масштабно и действительно неповторимо. Конечно, в первую очередь – это о самом бое. Украинский боксер в поединке против Сиричаи Тайена защитил свой титул WBA и оставил чемпионский пояс в Украине.

Защитил красиво, мощно и с явным боевым преимуществом. Но украшением матча стала и картинка – построенный прямо на вертолетной площадке ринг и временные трибуны, качественное изображение в телевизоре и не менее яркие эмоции на ринге. И кто потом говорит, что у нас не могут делать красиво? Вот вам и доказательство обратного.



Празднование победного дубля «Шахтера»

Украинский футбольный клуб «Шахтер» славится не только сильными поединками, мощными выступлениями как в Украине, так и в Европе, но и шоу, которые устраивает клуб прямо на своих матчах. Не исключением стал и выигрыш Кубка Украины, который донецкий клуб отметил праздничным концертом в Харькове.





“Горняков” с золотом чемпионата поздравили Maruv, Гайтана и Оля Полякова, которые подарили всем зрителям настоящее футбольное шоу и массу положительных эмоций. В конце всех болельщиков ждали фейерверки и яркая церемония награждения футболистов золотыми медалями.

Многочисленные турниры по ММА промоушена WWFC

Турниры по ММА промоушена WWFC в киевском Дворце Спорта – это очередное хорошо организованное событие в Украине. Вообще в последнее время все турниры WWFC, которые проходят в Киеве – это смесь классной борьбы и качественного маркетинга. Чего только стоят стенды перед входом во Дворец Спорта с изображениями борцов, реклама на всех возможных платформах и подогрев интереса через анонсы в СМИ.

Внутри Дворца Спорта организаторы каждый раз создают немного мрачную атмосферу, которая с самого начала настраивает зрителя на безупречную борьбу. А то шоу, которое происходит на ринге и те эмоции, которые захлестывают во время просмотра турнира – не сравнятся ни с чем.

Юбилейный марафон Wizzair в Киеве

Этот марафон регулярно проходит в Киеве и собирает на своей площадке более 17 000 человек, которые действительно живут спортом. К тому же, во время последнего марафона в начале октября было установлено 4 различных рекордов Украины.

К киевскому марафону, кроме обычных спортсменов, присоединяются и звезды. Вместе с другими бегунами на старты разных дистанций вышли ведущая телеканала “1+1” Маричка Падалко (42 км), телеведущий, участник шоу “Холостяк” Никита Добрынин, ведущий телеканала “UA:Первый” Вячеслав Матюхин, ведущая телеканала “Прямой” Слава Варда, писательница Мари Карачина, телеведущий и шоумен Артем Гагарин, судья “Топ-модель по-украински” Сергей Никитюк, журналист Анатолий Анатолич и “Мисс Украина” Виктория Киосе (42 км).

Дзидзьо и гимн Украины в Харькове

Выделился среди спортивных событий, как бы это ни было странно, Дзидзьо, который на футбольном матче в Харькове между Украиной и Литвой исполнил гимн Украины и дал старт международного поединка.

К слову, тот матч сборная Украины выиграла со счетом 2:0, а фанаты артиста до сих пор считают, что именно их кумир принес удачу украинском. Возможно, организаторам стоит задуматься и приглашать Дзидзьо на каждый матч сборной?

Футбольный матч Украина – Португалия

Свое место в топе событий заслуженно заняла яркая октябрьская победа сборной Украины над сборной Португалии на НСК «Олимпийский» и досрочный выход на Евро-2020. В этом матче соединилось все – от эмоций украинских болельщиков, действительно сильной игры украинской сборной и к 15-минутного салюта после окончания поединка, который точно услышал весь Киев.

Ukrainian Combat Games

Заслуженное место в топе событий занимает Ukrainian Combat Games, которые произошли в Броварах. Это было международное спортивное противостояние по 12 видам единоборств, 200 спортсменов соревновались на 5 спортивных площадках. Восторженные зрители в течение 3 часов наблюдали ряд бескомпромиссных столкновений и феерическое шоу.

Зрелищные поединки устроили сумматоре, самбисты и представители киокушинкай каратэ. Показательными выступлениями зрителей поражали каратисты, которые безупречно выполнили групповое палача, и хортинга. А воспалительные красавицы по черлидингу устроили настоящий Cheer Dance Battle!

Дабл Трипл Snow Fest 2019

Впервые в Киеве проходил снежный фестиваль такого масштаба. И локацию организаторы выбрали неординарную – горно-лыжный спуск установили прямо под Аркой Дружбы народов в самом сердце Киева. Сама площадка была высотой с пятиэтажный дом и стал одним из крупнейших городских сноупарков Европы. Стоит отметить, что специально для фестиваля из Буковеля в Киев привезли более 100 тонн снега.

На фестивале профессиональные лыжники и сноубордисты из восьми стран соревновались в трех различных категориях – Over All Winner, Best Trick и Best Style. А рок-н-ролльной изюминкой стало выступление группы O.Torvald в последний день фестиваля.

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Источник: 24tv.ua