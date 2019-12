“Вегас” – “Аризона” (4:1): Флери догнал Джозефа (454 вратарских побед!)

Марк-Андре Флери

Марк-Андре Флери сделал 27 сэйвов, одержал 454-ю победу в карьере и сравнялся на шестом месте в истории НХЛ с Кертисом Джозефом. В борьбе за пятое место голкипер “Вегаса” уступает Хенрику Лундквисту пять победных игр.

“Голден Найтс” (21-15-6) сумели не допустить третьего подряд поражения также благодаря дублю Марка Стоуна и трем передачам Ши Теодора.

“Аризона” (21-15-4) проиграла второй раз подряд после чередования побед с поражениями в предыдущих 10 встречах. Единственный гол “Койотиз” забил Михаэль Грабнер. Антти Раанта пропустил четыре шайбы с 16 бросков и во втором периоде был заменен на Эдина Хилла, который справился со всеми 20 бросками.

