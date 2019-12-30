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Хоккей

“Даллас” – “Колорадо” (3:2 Б): волевая победа “Старз”

Николай ПисаревНет комментариев
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Джо павелски и Филип Грубауэр

Бен Бишоп сделал рекордный для себя в сезоне 41 сэйв, Тайлер Сегин и Денис Гурьянов забили по голу, Александр Радулов с Джо Павелски отличились в серии буллитов, и “Даллас” (21-14-4) в третий раз в сезоне подряд обыграл “Колорадо”. Радулов также отметился красивой передачей на гол Сегина и продлил результативную серию до семи матчей.

“Старз” открыли счет на второй минуте первого периода, пропустили два раза подряд, и выровняли положение на второй минуте третьего периода после гола в большинстве Гурьянова, который отличился в третьей игре подряд.

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“Колорадо” потерпел четвертое поражение в последних пяти играх (1-3-1). Во всех проигранных встречах “Эвеланш” упускали преимущество в третьем периоде. Сегодня у них по голу забили Джей-Ти Комфер и Иэн Коул.

Источник: nhl.ru
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