Сергей Витер: «Парни хотели выиграть, и где-то удача была на нашей стороне»

Главный тренер «Донбасса» Сергей Витер прокомментировал исход поединка против хоккеистов из Кременчуга

«Впечатления от игры – положительные, но не только потому, что мы выиграли, а и доминировали на льду – это мое мнение. Конечно, у «Кременчука» были очень острые контратаки. В целом игра мне понравилась, особенно самоотдача.





Мы были собраны и с самого начала верили, что не отдадим эту игру сегодня. За счет этого вырвали эту победу. Да, на последних секундах был спорный момент, но сегодня удача была на нашей стороне, потому что мы, скорее всего, намного больше хотели.





Всех болельщиков поздравляю с наступающим Новым Годом, всем здоровья, спасибо за то, что поддерживаете нас и в трудные времена, и в такие праздники, которые мы стараемся вам дарить».

Напомним, что следующий свой поединок «Донбасс» проведет 5 января, в Дружковке. Соперником дончан будет «Белый Барс».



По материалам сайта ХК «Донбасс»