«Донбасс» в шаге от финала Континентального кубка, бронза молодежки и другие воспоминание о 2019-м

2019-й остается в прошлом, а информационный партнер Украинской хоккейной лиги телеканал XSPORT традиционно подвёл итоги уходящего года. Канал вспонил еще раз, что произошло в украинском хоккее – клубном и на уровне сборных команд. Начинаем!

Январь 2019-го

Первый месяц уходящего года прежде всего запомнился супер-матчем в Кременчуге. В рамках регулярного чемпионата УХЛ «Кременчук» и «Донбасс» выдали триллер с тринадцатью голами! Победа досталась «Донбассу». Счет встречи – 9:4 в пользу донецкого клуба. По 4 шайбы в этом матче забросили форварды кременчужан и дончан соответственно –Николай КиселевиВиталий Лялька.

Также в январе завершилась самая продолжительная победная серия сезона-2018/2019, которая покорилась донецкому «Донбассу». С 10-го ноября по 26-е января дончане выиграли подряд в чемпионате УХЛ 17 матчей.

А ще в самом начале 2019-го года женская сборная Украины дебютировала на мировой арене! Наши девушки в ЮАР выиграли квалификационный турнир чемпионата мира в Дивизионе IIB. Поочередно были повержены сборные ЮАР 3:1, Болгарии 5:1, Бельгии 4:1 и Гонконга 5:2.

Благодаря этому успеху украинки в феврале 2020-го выступят на чемпионате мира в Дивизионе ІВ в Исландии. Нас ожидают матчи со сборными Исландии, Турции, Австралии, Новой Зеландии и Хорватии.

Февраль 2019-го

В конце последнего месяца зимы определился победитель регулярного чемпионата УХЛ. Интрига держалась до последнего матча! Первенство в очной встрече разыграли«Донбасс»и«Кременчук».

К игре 27-го февраля принципиальные соперники подошли с двухочковым отрывом дончан от горожан. «Донбасс» добыл победу со счетом 3:2 и вышел в плей-офф с первого места. «Кременчук» также автоматически попал в полуфинал.

Март 2019-го

Первый месяц весны подарил всем любителям украинского хоккея невероятное противостояние херсонского «Днепра» и ХК «Кременчук» в полуфинале плей-офф УХЛ! Команды использовали максимально возможное количество матчей для определения сильнейшего.«Днепр», не имея преимущества домашнего льда, обыграл кременчужан по сумме семи матчей – 3:1, 2:3 ОТ, 0:1, 3:0, 1:4, 2:1, 6:2.

Последний матч этой серии стал настоящим откровением от командыДмитрия Пидгурского. В свой первый в истории сезон в чемпионате мастеров херсонский клуб вышел в финал плей-офф!

Апрель 2019-го

И этот месяц начался с сюрприза от «щук». «Днепр» добыл победу в первом матче финальной серии против«Донбасса», да еще и на его льду – 2:1 в пользу Херсона!

Но неизменный чемпион Украины последних лет собрал волю в кулак и добыл четыре победы подряд – 3:1, 3:1, 2:1 и 4:1, завоевав свой седьмой титул.

Также в апреле юниорскаясборная Украины (U-18)впервые за 10 лет сыграла во втором по рангу дивизионе чемпионата мира. К сожалению, командаОлега Тимченконе сумела сохранить прописку в Дивизионе IA и понизилась в классе, проиграв все пять поединков во французском Гренобле – vs Франции 1:2 ОТ, vs Дании 2:6, vs Казахстана 1:6, vs Германии 1:13, vs Норвегии 2:3.

Май 2019-го

На май пришлась большая часть матчейнациональной сборной Украинына чемпионате мира в Дивизионе IB, который проходил в эстонском Таллине.

КомандеАндрея Срюбковыпало играть против эстонцев, поляков, японцев, голландцев и румын.

Украинцы удивили уже в первом матче – победа над Японией была вполне реальной. Но «сине-желтые» уступили 2:3.

Потом наши парни получили пять шайб от Дамиана Капицы и в общей сложности семь от сборной Польши – поражение 3:7.

Главное событие турнира для нас – это разгром сборной Нидерландов, который в итоге и решил, кто понижается в классе, а кто остается в Первом дивизионе. Счет 8:1 полностью отображает то, что происходило в игре. Сборная Украины превосходила соперника, который, к слову, выступал без целой группы своих лидеров.

Хет-триком в поединке с голландцами отметилсяВиталий Лялька, аАндрей Михновнабрал 6 (2+4) очков.

Завершили ЧМ-2019 наши парни двумя поражениями: от сборной Румынии 1:5 и от хозяев льда из команды Эстонии 3:4 ОТ. Набрав 4 очка, сборная Украина финишировала на предпоследнем 5-м месте и сохранила прописку в Дивизионе IB.

Июнь 2019-го

Главная новость первого месяца лета – назначение нового главного тренера сборной Украины. Национальную команду доверили наставнику «Донбасса»Сергею Витеру– сильнейшего тренера Украины на клубном уровне на протяжении трех лет подряд. Главные вызовы, которые ожидают Сергея Владимировича в этом сезоне – олимпийская квалификация и чемпионат мира в Дивизионе IB.

Июль 2019-го

ХОККЕЙ ОТДЫХАЛ!

Август 2019-го

Последний месяц лета в хоккее – это пора предсезонных турниров и завершения подготовки к новым официальным стартам.

В эпицентре внимания болельщиков в августе были баталии наKremenchuk Open Cup. Этот турнир выиграли его хозяева изХК «Кременчук».

Сентябрь 2019-го

Начало сентября ознаменовалось победой «Донбасса» на его домашнем предсезонном турниреDonbass Open Cup.

В 2019-м году традиционный Открытый кубок Донбасса снова был международным. На этот раз кроме латвийского «Земгале» в Украину приехал и первый польский клуб в хоккейной Лиге чемпионов «Краковия». На пути к трофею дончане обыграли всех своих гостей.

Также в сентябре стартовал четвертый сезон Украинской хоккейной лиги. Впервые за много лет наш хоккейный чемпионат продемонстрировал стабильность состава участников. В турнире принимают участие донецкий«Донбасс», херсонский«Днепр»,ХК «Кременчук», белоцерковский«Белый Барс», харьковское«Динамо»и киевские«Ледяные Волки».

Октябрь 2019-го

В октябре стартовала еврокампания чемпиона Украины донецкого «Донбасса».Континентальный кубоквернулся в Украину! Дончане принимали турнир второго раунда в броварском «Терминале».

Украинская публика соскучилась по большому хоккею – это показала посещаемость прекрасно организованного «Донбассом» турнира.

Ну а сами хоккеисты отблагодарили болельщиков победами! «Донбасс» выиграл три из трех матчей. Последний – с такой запоминающейся валидольной концовкой и победой по буллитам!

Ноябрь 2019-го

Национальная сборная Украины сыграла свой первый матч под руководством Сергея Витера. Украинцы приняли участие вBaltic Challenge Cupв Таллине и заняли там второе место. Мы проиграли Литве в овертайме1:2, обыграли Эстонию3:2и уступили второй сборной Латвии в финале2:3.

Также в ноябре «Донбасс» был близок, чтобы продолжить триумфальный путь в Континентальном кубке. Дончане остановились на расстоянии полушага от финального турнира. Набрав поровну очков с белорусским «Неманом» и «Краковией», «Донбасс», к сожалению, лишь по дополнительным показателям стал третьим лишним в дуэте проходивших дальше команд.

Декабрь 2019-го

Последний месяц года начался со второго турнира сборной Украины в рамках подготовки к официальным соревнованиям. Витер и компания съездили в Будапешт, где сыграли с соперниками из более высоких дивизионов чемпионата мира. И хоть «сине-желтые» и проигралиБеларуси,Южной КорееиВенгрии, наша команда показала, что у нее есть потенциал. К тому же, тренерский штаб просмотрел достаточно много новичков. Теперь впереди февральская олимпийская квалификация в Казахстане и чемпионат мира в Катовице, который пройдет в апреле и мае.

Главное событие декабря – это молодежный чемпионат мира в Дивизионе IB, который принимал киевский Дворец спорта. Этот турнир стал своеобразным прощанием с молодежным хоккеем для ребят из сборнойОлега Игнатьева. Команда, которая весной 2018-го завоевала золото домашнего ЧМ (U-18) в Дивизионе IB, на этот раз стала бронзовым призером аналогичного турнира, но уже на уровне U-20. Украина проиграла только фаворитам турнира Венгрии 1:5 и Франции 1:3. Наши ребята красиво победили Польшу 3:0, одолели Италию 2:1 Б. и разгромили Эстонию в бронзовой игре 7:3.

Голкипер сборной УкраиныАртур Оганджанянстал лучшим игроком чемпионата мира в Киеве в своем амплуа.

За чем следить в 2020-м:

Январь и Февраль

Регулярный чемпионат УХЛ

Квалификация к Олимпиаде-2022, предварительный раунд 6-9 февраля (Казахстан): Украина, Казахстан, Польша, Нидерланды/Хорватия

Женский чемпионат мира в Дивизионе IIB, 23-29 февраля (Исландия): Украина, Исландия, Австралия, Новая Зеландия, Турция, Хорватия

Март, Апрель и Май

Плей-офф чемпионата УХЛ

Чемпионат мира (U-18) в Дивизионе IB, 12-18 апреля (Италия): Украина, Италия, Польша, Венгрия, Словения, Австрия

Чемпионат мира в Дивизионе IB, 27.04-3.05 (Польша): Украина, Польша, Сербия, Эстония, Литва, Япония

Декабрь

Чемпионат мира (U-20) в Дивизионе IB: Украина, Словения, Эстония, Польша, Франция, победитель Дивизиона IIA





Источник: xsport.ua