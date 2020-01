Джастин Холл

Джастин Холл во вторник подписал трехлетний контракт с “Торонто Мэйпл Лифс” на $6 млн. Среднегодовая стоимость договора составила $2 млн.

27-летний защитник, который 1 июля мог стать неограниченно свободным агентом, в этом сезоне провел 38 матчей за “Мэйпл Лифс”. На его счету уже рекордные в карьере 10 передач и 11 очков.

В сезоне 2017-18 он стал первым защитником в истории “Торонто” и вторым в лиге, забившим по голу в двух первых матчах в НХЛ.

Холл был выбран “Чикаго Блэкхокс” во втором раунде (№54) драфта-2010. 2 июля 2016 года он заключил с “Мэйпл Лифс” контракт на правах свободного агента. Всего в 51 игре в НХЛ в составе “Чикаго” и “Торонто” на его счету 14 (3+11) очков.

Maple Leafs re-sign pending UFA Justin Holl to a three-year contract extension with a $2 million AAV. Great value.

— luke fox (@lukefoxjukebox) December 31, 2019