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Хоккей

Евгений Малкин оштрафован на $5 тысяч

Николай ПисаревНет комментариев
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Евгений Малкин

Нападающий “Питтсбург Пингвинз” Евгений Малкин во вторник был оштрафован на максимально возможную сумму $5 тыс. согласно условиям Коллективного трудового соглашения за игру высоко поднятой клюшкой против форварда “Оттава Сенаторз” Жана-Габриэля Пажо. Об этом сообщил департамент НХЛ по безопасности игроков.

Инцидент произошел за 20 секунд до конца третьего периода встречи, которая состоялась в понедельник. “Питтсбург” победил со счетом 5:2, а Малкин забил два гола и сделал передачу. За нарушение ему был выписан малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой.

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Средства будут направлены в фонд экстренной помощи игрокам.

Источник: nhl.ru
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