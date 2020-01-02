Евгений Малкин оштрафован на $5 тысяч

Нападающий “Питтсбург Пингвинз” Евгений Малкин во вторник был оштрафован на максимально возможную сумму $5 тыс. согласно условиям Коллективного трудового соглашения за игру высоко поднятой клюшкой против форварда “Оттава Сенаторз” Жана-Габриэля Пажо. Об этом сообщил департамент НХЛ по безопасности игроков.
Инцидент произошел за 20 секунд до конца третьего периода встречи, которая состоялась в понедельник. “Питтсбург” победил со счетом 5:2, а Малкин забил два гола и сделал передачу. За нарушение ему был выписан малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой.