В одном из поединков НХЛ произошло жесткое избиение на льду (видео)

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари Флэймс» (3:4) форвард «Эдмонтон Ойлерз» Зак Кэссиан устроил драку, в которой изрядно досталось нападающему соперников Мэттью Ткачуку. На 19-й минуте второго периода Кэссиан во второй раз за матч попал под жесткий силовой прием Мэттью. И тут у нападающего «Ойлерз» не выдержали нервы – он сбросил перчатки и накинулся на соперника с кулаками. Сначала он ударил Ткачука, а затем дважды бросил его на пол. Ткачук не ответил Заку, а лишь прикрывал лицо и голову.

По итогам инцидента форвард «Эдмонтона» получил двойной малый штраф и 10-минутный дисциплинарный.

По материалам сайта segodnya.ua