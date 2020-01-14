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Хоккей

В одном из поединков НХЛ произошло жесткое избиение на льду (видео)

Николай ПисаревНет комментариев
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В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари Флэймс» (3:4) форвард «Эдмонтон Ойлерз» Зак Кэссиан устроил драку, в которой изрядно досталось нападающему соперников Мэттью Ткачуку. На 19-й минуте второго периода Кэссиан во второй раз за матч попал под жесткий силовой прием Мэттью. И тут у нападающего «Ойлерз» не выдержали нервы – он сбросил перчатки и накинулся на соперника с кулаками. Сначала он ударил Ткачука, а затем дважды бросил его на пол. Ткачук не ответил Заку, а лишь прикрывал лицо и голову.

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По итогам инцидента форвард «Эдмонтона» получил двойной малый штраф и 10-минутный дисциплинарный.

По материалам сайта segodnya.ua

Источник: uhl.ua
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