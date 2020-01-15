Дебур заменил Галлана на посту тренера “Вегаса”. Есть 7 отставок главных тренеров по ходу сезона

Жерар Галлан

NEWSThe Golden Knights have made the following coaching changes:Gerard Gallant & Mike Kelly have been relieved of their coaching dutiesPeter DeBoer has been named head coachhttps://t.co/rQsULKgYzR — Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) January 15, 2020

Питер Дебур сменил Жерара Галлана на посту главного тренера “Вегас Голден Найтс”. Также, как в среду сообщил генеральный менеджер команды Келли Маккримон, “Вегас” покинул помощник тренера Майк Келли.

Дебур присоединится к команде в четверг в Оттаве перед матчем с “Оттава Сенаторз”.

“Мы посчитали, что для раскрытия полного потенциала нашей команде требуется тренерская перестановка, – заявил Маккриммон. – Команда способна на большее, чем демонстрировала в этом сезоне. Мы благодарим Жерара и Майка за работу в “Вегас Голден Найтс”. Они оба внесли большой вклад в успехи, которых добилась команда в первые два года существования. И мы желаем им всего наилучшего в дальнейшем. В лице Питера Дебура мы приглашаем проверенного, опытного главного тренера, который, на наш взгляд, поможет нам добиться главной цели. Мы рады приветствовать Питера и его семью в “Голден Найтс”. С Питером во главе мы надеемся на хорошее окончание сезона 2019-20 и светлое будущее”.

Галлан был первым тренером в истории “Голден Найтс”. При нем “Вегас” сыграл 118-75-20 и оба раза выходил в плей-офф, в том числе дошел до финала Кубка Стэнли в 2018 году. В прошлом чемпионате во втором раунде плей-офф “Вегас” за семь матчей уступил “Сан-Хосе”, из которого ранее в этом сезоне был уволен Дебур.

На данный момент “Голден Найтс” (24-19-6) занимают пятое место в Тихоокеанском дивизионе и делят место второй “уайлд-кард” Западной конференции.

Дебур был уволен из “Шаркс” 11 декабря. В этом сезоне при нем “Сан-Хосе” сыграл 15-16-2, а всего за пять чемпионатов 198-129-34 и каждый раз выходил в плей-офф. Всего за 12 чемпионатов в “Шаркс”, “Нью-Джерси Девилз” и “Флорида Пэнтерз” он сыграл 415-329-111.

Это седьмая тренерская отставка в сезоне. 7 января из “Нэшвилл Предаторз” был уволен Питер Лавиолетт (заменен на Джона Хайнса), 10 декабря из “Даллас Старз” уволили Джима Монтгомери (Рик Боунесс), 3 декабря Хайнс лишился поста в “Девилз” (Ален Насреддин), 20 ноября Майк Бэбкок ушел с должности главного тренера “Торонто Мэйпл Лифс” (Шелдон Киф), а 20 ноября Билл Питерс подал в отставку из “Калгари Флэймз” (Джефф Уорд).