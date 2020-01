“Вашингтон” продлил контракт с Бэкстремом на пять лет

Никлас Бэкстрем

“Вашингтон Кэпиталз” и нападающий Никлас Бэкстрем подписали пятилетний контракт на $46 млн (в среднем $9,2 млн в год). Об этом во вторник сообщил генеральный менеджер команды Брайан Маклеллан.

1 июля 2020 года Бэкстрем мог стать неограниченно свободным агентом.

“Я себя здесь чувствую как дома и рад остаться тут еще на пять лет, – сказал Бэкстрем. – Я благодарен болельщикам и клубу, который верит в меня и прекрасно обо мне заботился с первого моего дня здесь. Давайте выиграем еще пару чемпионств!”

32-летний нападающий всю карьеру провел в “Кэпиталз”, которые выбрали его под четвертым номером драфта-2006. Он является лидером в клубной истории по числу передач (668) и одним из двух игроков, на счету которого есть не менее 900 очков. Больше только у Александра Овечкина (1255).

Всего Бэкстрем провел 934 матча в НХЛ, в которых набрал 908 (240+668) очков. В 39 играх нынешнего сезона на его счету 35 (9+26) баллов.

Бэкстрем является одним из двух действующих игроков, в шести сезонах подряд делавшим по 50 передач (также Джо Торнтон). Остальные 23 игрока, кто это сделал, находятся в Зале хоккейной славы.

С момента дебюта в НХЛ 5 октября 2007 года Бэкстрем лидирует в лиге по числу передач, хотя занимает 17-е место по числу проведенных матчей.

В 2018 году он помог “Кэпиталз” выиграть первое чемпионство в истории клуба, набрав 23 (5+18) очка в 20 матчах плей-офф.

