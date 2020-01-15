“Вашингтон” продлил контракт с Бэкстремом на пять лет

“Вашингтон Кэпиталз” и нападающий Никлас Бэкстрем подписали пятилетний контракт на $46 млн (в среднем $9,2 млн в год). Об этом во вторник сообщил генеральный менеджер команды Брайан Маклеллан.
1 июля 2020 года Бэкстрем мог стать неограниченно свободным агентом.
“Я себя здесь чувствую как дома и рад остаться тут еще на пять лет, – сказал Бэкстрем. – Я благодарен болельщикам и клубу, который верит в меня и прекрасно обо мне заботился с первого моего дня здесь. Давайте выиграем еще пару чемпионств!”
32-летний нападающий всю карьеру провел в “Кэпиталз”, которые выбрали его под четвертым номером драфта-2006. Он является лидером в клубной истории по числу передач (668) и одним из двух игроков, на счету которого есть не менее 900 очков. Больше только у Александра Овечкина (1255).
Всего Бэкстрем провел 934 матча в НХЛ, в которых набрал 908 (240+668) очков. В 39 играх нынешнего сезона на его счету 35 (9+26) баллов.