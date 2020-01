<img src="/wp-content/uploads/hockey/43bf9949d1edc2b8d1022390ab991540.jpg" alt="Крис Дриджер выбыл с травмой на несколько недель"/>Крис Дриджер

Голкипер Флориды Крис Дриджер выбыл с травмой на несколько недель.

Он получил травму паха во время игры в четверг против Лос-Анджелеса.

.@FlaPanthers goalie Chris Driedger will miss several weeks with what’s believed to be a groin injury.https://t.co/eze5O0wwhE

— Sportsnet (@Sportsnet) January 18, 2020