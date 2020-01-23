“Миннесота” – “Детройт” (4:2): “Ред Уингз” снова проигрывают

Джордан Гринуэй

“Детройт” (12-35-4) дважды вел в счете после голов Филипа Задины, но “Миннесота” (23-21-6) два раза его сравнивала и в результате добилась третьей победы за четыре матча. В составе “Уайлд” форварды Матс Зуккарелло и Эрик Стаал набрали по 2 (1+1) очка, защитник Мэтт Дамба сделал две передачи, а вратарь Деван Дубник отразил 25 бросков.

“Детройт” (12-35-4) потерпел шестое поражение подряд (0-5-1). За этот период “Ред Уингз” проиграли с общим счетом 10:29. В воротах “Детройта” сыграл Джимми Ховард, сделавший 29 сэйвов и оставшийся без победы в 16-м матче подряд (0-14-2).

“Ред Уингз” в последних 17 матчах сыграли 3-13-1. Во втором периоде они были перебросаны 5-15, а “Уайлд” за этот отрезок забили трижды. После первого периода гости вели 2:1.

“Я и подумать не мог, что в последней игре перед перерывом, учитывая число наших побед, может произойти такое, – сказал тренер “Детройта” Джефф Блашилл. – Как можно позволять игре уходить из-под контроля? Как ты готовишься к новому игровому отрезку?”

“Я просто сказал, что эта игра ничего не значит для “Детройта” и значит всё для нас, – рассказал тренер “Уайлд” Брюс Будро о своем послании игрокам в первом перерыве. – Самое главное, что игра была для нас важной. Не хочу обижать “Детройт”, но кроме чести у них на кону не стояло ничего”.

“Уайлд” на пять очков отстают от занимающего место второй “уайлд-кард” в Западной конференции “Вегаса”, но провели на две встречи меньше.