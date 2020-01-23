Расширенный список кандидатов в национальную сборную Украины на предолимпийскую квалификацию в Казахстане

Стал известен расширенный список кандидатов в национальную сборную Украины на учебно-тренировочный сбор перед предолимпийским квалификационным турниром, который пройдёт в столице Казахстана с 6 по 9 февраля. Отметим, что украинская команда сыграет против сборной хозяев, а также встретится с командамиНидерландов и Польши.

Всегов список кандидатов попало38 игроков – 35 полевых игроков и 3 вратаря. Отметим, что 29 хоккеистов представляют клубы Украинской хоккейной лиги – 11 игроков представляет «Донбасс»,7 – «Белый Барс», 6 хоккеистов представляют – «Кременчук» и еще 5 – «Днепр».

Вратари: Никита Гордюшин(«Кременчук»), Кирилл Кучер («Белый Барс»), Артур Оганджанян ( New Hampshire Jn.Monarchs, США).

Защитники:Александр Александров, Всеволод Толстушко (оба – «Кременчук»), Владимир Алексюк, Павел Таран, Михаил Ядловский (все – «Белый Барс»), Андрей Григорьев, Дмитрий Игнатенко, Филипп Пангелов – Юлдашев, Владимир Романенко, Кирилл Жовнир (все – «Донбасс»), Артур Чолач (New Jersey Jr. Titans, США), Игорь Мережко («Хумо», Ташкент).

Нападающие: Тимур Гриценко, Иван Савченко, Алексей Ворона (все – «Кременчук»),Сергей Бабинец, Роман Благой, Владислав Куцевич (все – «Белый Барс»), Никита Буценко, Севастьян Карпенко, Александр Костиков, Виталий Лялька, Вадим Мазур, Виктор Захаров (все- «Донбасс»), Дмитрий Чернышенко, Сергей Кузьмик, Владислав Луговой, Руслан Ромащенко, Алексей Янишевский (все – «Днепр»), Евгений Белухин (Tseng Tou Jilin), Андрей Денискин («Стяуа», Румыния), Глеб Кривошапкин (Ogden Mustangs, США), Андрей Михнов ( МеталлургЖлобин, Беларусь), Дмитрий Нименко ( «Стяуа», Румыния), Александр Пересунько (Victoriaville Tigres, Канада).

Не забудьте подписаться на наши страницы в социальных сетяхFacebook,Telegram,Instagram,Twitter,YoutubeиViber