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Хоккей

Маскот «Филадельфии» нанес травму 13-летнему болельщику

Николай ПисаревНет комментариев
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В ноябре 2019-го болельщик «Флайерс» Крис Гринуэлл вместе с 13-летним сыном Брендоном посетил клубную арену в рамках мероприятия для владельцев абонементов. Гринуэллов пригласили сфотографироваться и пообщаться с Гритти.

По словам отца, в Wells Fargo Center, после того, как они дождались своей очереди, клубный маскот ударил Брендона по спине. Крис рассказал, что подросток шутливо похлопал Гритти по голове, сделав фотографию. А маскот встал со стула, разогнался и ударил Брендона «так сильно, как мог».
Владельцы «Филадельфии» Comcast Spectacor пояснили, что записи инцидента нет, так как камеры установлены в других местах. Компания также провела расследование, включая интервью с Гритти и его помощником.

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Гринуэлл-старший примерно через неделю после инцидента отвел сына к мануальному терапевту, который диагностировал у мальчика ушиб нижней части грудного отдела позвоночника с подвывихом. Он установил, что Брендон испытывал боль.

Через месяц болельщик, не придя к согласию с Comcast Spectacor, подал заявление в полицию Филадельфии, где во вторник случай описали как «предполагаемое физическое насилие». Сейчас идет активное расследование.

По материалам сайта belarushockey.com

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Источник: uhl.ua
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