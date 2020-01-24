Погромы в Молодечно и, в Минске, а также буллитная серия в Гродно (видео)

В Экстралиге в группе 1 завершился очередной тур.
Динамо-Молодечно – Шахтер – 1:7 (0:7, 1:0, 0:0)
Шайбы: 0:1 – 01:29 Казнадей (Жидких), 0:2 – 02:58 Карабанов (Бойко, Пуголовкин), 0:3 – 07:08 Камбович (Станкевич, Жидких), ГБ, 0:4 – 08:22 Бойко (Пуголовкин, Чайка), 0:5 – 09:27 Жидких (Филяев), 0:6 – 15:54 Казнадей (Феклистов, Боголейша), ГБ, 0:7 – 17:01 Феклистов (Жидких, Борисов), 1:7 – 29:15 Зубрицкий (Боярчук, Лисичкин)
Юность – Металлург – 5:1 (1:0, 4:1, 0:0)
Шайбы: 1:0 – 14:14 Колготин (Мицкевич, Кашкар),2:0 – 20:57 Кашкар (Лопачук, Мицкевич),3:0 – 22:23 Мальцев (Пальчик),4:0 – 25:39 Дрозд (Гайнетдинов), ГМ,4:1 – 26:46 Дубинин (Астанков, Е. Воронов), ГБ,5:1 – 31:20 Мальцев (Колготин, Кашкар), ГБ
Неман – Гомель – 3:2 ПБ (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0)
Шайбы: 1:0 – 02:23 Савинов,1:1 – 33:55 Зайчик (Качеловский, Е. Иванов),2:1 – 41:26 Ремезов,2:2 – 55:41 Куцырь (Иванчиков),3:2 – 65:00 Варивончик, ПБ
По материалам сайта belarushockey.com
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