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Хоккей

Звездами конкурсов стали легенды “Блюз”

Николай ПисаревНет комментариев
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Бретт Халл на ASG-2020

Выдающийся защитник 1980-x и 1990-х Эл Макиннис сформулировал суть здешних болельщиков идеально точно: неважно, отыграл ты за “Блюз” пять матчей или 500 – тебя будут любить в этом городе до конца твоих дней. Этот тезис замечательно проиллюстрировал момент еще перед началом конкурсов. Когда на площадку вышел Уэйн Гретцки, чтобы открыть вечер приветственным словом, трибуны зашлись в таком восторге, что Великий с полминуты не мог даже начать свою речь.

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Гретцки провел в “Сент-Луисе” считанные недели: 18 матчей регулярного чемпионата в 1996 году и 13 матчей плей-офф. Но его, как и других ветеранов, здесь по сей день считают своим. И в те моменты, когда НХЛ поручает “Блюз” организовать праздник, будь то “Зимняя классика” или “Матч звезд”, клуб всегда находит какой-нибудь оригинальный способ встроить в этот праздник своих великих игроков прошлого.

Источник: nhl.ru
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