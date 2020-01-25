Звездами конкурсов стали легенды “Блюз”

Бретт Халл на ASG-2020

Выдающийся защитник 1980-x и 1990-х Эл Макиннис сформулировал суть здешних болельщиков идеально точно: неважно, отыграл ты за “Блюз” пять матчей или 500 – тебя будут любить в этом городе до конца твоих дней. Этот тезис замечательно проиллюстрировал момент еще перед началом конкурсов. Когда на площадку вышел Уэйн Гретцки, чтобы открыть вечер приветственным словом, трибуны зашлись в таком восторге, что Великий с полминуты не мог даже начать свою речь.

Гретцки провел в “Сент-Луисе” считанные недели: 18 матчей регулярного чемпионата в 1996 году и 13 матчей плей-офф. Но его, как и других ветеранов, здесь по сей день считают своим. И в те моменты, когда НХЛ поручает “Блюз” организовать праздник, будь то “Зимняя классика” или “Матч звезд”, клуб всегда находит какой-нибудь оригинальный способ встроить в этот праздник своих великих игроков прошлого.