В “Матче звезд” АХЛ Фрк выиграл конкурс на силу броска, побив достижение Ши Вебера

Мартин Фрк

Щелчок Мартина Фрка в “Мастер-шоу АХЛ 2020” получился таким громким, что его услышали во всем мире.

Форвард клуба “Онтарио Рейн” выиграл конкурс на самый сильный бросок, пустив шайбу со скоростью 176 км/ч . Таким образом он превысил достижение защитника “Монреаль Канадиенс” Ши Вебера, победившего в таком же конкурсе в “Мастер-шоу НХЛ” с результатом 171,4 км/ч.

“Матч звезд АХЛ” в этом году принимает Калифорния (г.Онтарио). “Мастер-шоу” состоялось в воскресенье, а турнир с участием сборных четырех дивизионов лиги в формате “три на три” пройдет в понедельник (вторник мск).

"Who's Shea Weber anyway?!"Martin Frk of the @ontarioreign had the shot heard round the world at the #AHLAllStar game, shattering the old Hardest Shot record with a 109.2 mph blast! pic.twitter.com/N5z6nliMj6

— AHL (@TheAHL) January 27, 2020