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Хоккей

Константин Буценко: «Постарались до ребят донести, чтобы они максимально серьезно подошли к игре»

Николай ПисаревНет комментариев
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Главный тренер «Белого Барса» Константин Буценко прокомментировал победный результат очного противостояния с МХК «Динамо» (12:2).

«Каждая игра не похожа на предыдущую, поэтому мы настраивали ребят серьезно подойти к поединку. Мы позавчера провели тяжелейший матч, выплеснули очень много эмоций. Они были положительные, но в любом случае, есть подготовка, есть матч и есть соперник, есть уважение к сопернику.

Естественно мы решали свои вопросы, были определенные наигрыши, не хочу о них говорить. Были забиты красивые голы с тех наигрышей, о которых мы договаривались. Но мы еще очень рады тому, что ребята подошли серьезно, и игра прошла без травм. Сейчас накануне юношеской и национальной сборных – это очень важно, чтобы ребята подошли в максимальной форме и смогли принести пользу национальной команде.

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Здесь было две молодые команды и как не в молодости огрызаться, поэтому в этом плане не должно быть никаких вопросов. Это вопрос к молодежи и к юношам, которые должны через такой вид спорта, как хоккей, заявлять о себе и проявлять себя. Ты должен выигрывать борьбу, ты должен забивать голы, ты должен отдавать передачи – в этом и есть проявления личности.

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Игроки «Динамо» старались и предыдущую игру, и эту игру, просто все-таки, когда после периода счет на табло 0:4, очень тяжело психологически, потому что нужно забивать пять шайб. И вот это давление счета на них очень сказывается».

Стоит отметить, что свою следующую игру подопечные Константина Буценко сыграют в первый день февраля, против херсонского «Днепра». Начало встречи в 13:00.

По материалам сайта МХК «Динамо»

Источник: uhl.ua
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