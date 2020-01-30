Кэссиан продлил контракт с “Ойлерз” на четыре года

Зак Кэссиан

В среду Зак Кэссиан на четыре года продлил контракт с “Эдмонтон Ойлерз”.

The Edmonton Oilers have re-signed forward Zack Kassian to a 4 year, $12.8 million contract with an AAV of $3.2 million.Fines are on Kassian tonight, boys. pic.twitter.com/PWM95K1Nq8 — Complete Hockey News (@CompleteHkyNews) January 30, 2020

Нынешний контракт 29-летнего нападающего заканчивается после этого сезона, и 1 июля он мог получить статус неограниченно свободного агента. В 44 матчах чемпионата 2019-20 годов Кэссиан набрал 28 (13+15) очков. Ему осталось заработать еще один балл за результативность, чтобы повторить личный рекорд, установленный им в “Ванкувер Кэнакс” в сезоне 2013-14 годов. Кэссиан сейчас играет преимущественно в первой тройке “Эдмонтона” с Коннором Макдэвидом.

В прошлом чемпионате Кэссиан впервые в карьере забросил 15 шайб.

На данный момент “Эдмонтон” (26-18-5) делит третье место в Тихоокеанском дивизионе с “Вегас Голден Найтс” и “Аризона Койотиз”.