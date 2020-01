Кэссиан продлил контракт с “Ойлерз” на четыре года

Зак Кэссиан

В среду Зак Кэссиан на четыре года продлил контракт с “Эдмонтон Ойлерз”.

The Edmonton Oilers have re-signed forward Zack Kassian to a 4 year, $12.8 million contract with an AAV of $3.2 million.Fines are on Kassian tonight, boys. pic.twitter.com/PWM95K1Nq8

— Complete Hockey News (@CompleteHkyNews) January 30, 2020