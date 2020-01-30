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Хоккей

Кэссиан продлил контракт с “Ойлерз” на четыре года

Николай ПисаревНет комментариев
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Зак Кэссиан

В среду Зак Кэссиан на четыре года продлил контракт с “Эдмонтон Ойлерз”.

Нынешний контракт 29-летнего нападающего заканчивается после этого сезона, и 1 июля он мог получить статус неограниченно свободного агента. В 44 матчах чемпионата 2019-20 годов Кэссиан набрал 28 (13+15) очков. Ему осталось заработать еще один балл за результативность, чтобы повторить личный рекорд, установленный им в “Ванкувер Кэнакс” в сезоне 2013-14 годов. Кэссиан сейчас играет преимущественно в первой тройке “Эдмонтона” с Коннором Макдэвидом.

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В прошлом чемпионате Кэссиан впервые в карьере забросил 15 шайб.

На данный момент “Эдмонтон” (26-18-5) делит третье место в Тихоокеанском дивизионе с “Вегас Голден Найтс” и “Аризона Койотиз”.

Источник: nhl.ru
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