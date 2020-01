Сент-Луис включил Сундквиста в список травмированных

Оскар Сундквист

Сент-Луис включил форварда Оскара Сундквиста в список травмированных, он пропустит около трех игр с травмой нижней части тела.

#NHL Oskar Sundqvist has been placed on IR after sustaining a lower-body injury in the game on Monday. #STLBlues

— Kathleen K (@Wishing4aTARDIS) January 29, 2020