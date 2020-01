Эдмонтон включил Расселла и Нигарда в список травмированных

Защитник Эдмонтона Крис Расселл

Эдмонтон включил защитника Криса Расселла (сотрясение) и форварда Йоакима Нигарда (травма руки) в список травмированных игроков.

The #Oilers have recalled forward Tyler Benson & defenceman William Lagesson from the @Condors while also placing forward Joakim Nygard (hand) & defenceman Kris Russell (concussion protocol) on Injured Reserve. pic.twitter.com/FgB1WEHqOp

— Edmonton Oilers (@EdmontonOilers) January 31, 2020